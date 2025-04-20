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Mert Hakan Yandaş nadir görülen bir enfeksiyona yakalanmış

Mert Hakan Yandaş nadir görülen bir enfeksiyona yakalanmış

13:0720/04/2025, Pazar
G: 20/04/2025, Pazar
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Hastanede tedavi altına alınan Mert Hakan Yandaş'ın hastalığıyla ilgili önemli bir detay ortaya çıktı. Tecrübeli futbolcunun 10 binde bir görülen bir enfeksiyona yakalandığı bildirildi.

Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş’ın devam eden tedavisi sırasında artan enfeksiyon durumu neticesinde sürece hastanede devam edileceğini açıkladı.

Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Mert Hakan Yandaş’ın devam eden tedavisi sırasında artan enfeksiyon durumu neticesinde sürece Acıbadem Ataşehir Hastanesi’nde devam edilmesi kararı verilmiştir. Kaptanlarımızdan Mert Hakan’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi.

Mert Hakan Yadaş'ın hastalığıyla ilgili önemli bir detay ortaya çıktı. 30 yaşındaki futbolcunun, nadir görülen bir enfeksiyona yakalandığı bildirildi.



Haber Global'de yer alan haberde, "Mert Hakan, daha önceki antrenmanda darbeye bağlı sakatlık yaşamıştı. Tedavisi sürerken 10 binde 1 gözüken enfeksiyona yakalandı. Mert Hakan, enfeksiyon değerleri düşene kadar steril bir ortam olduğu için tedavisine hastanede devam edecek" ifadelerine yer verildi.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla toplamda 27 maça (731 dakika) çıkan Mert Hakan, 1 gol atarken 4 de asist yaptı.

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