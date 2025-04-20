Mert Hakan Yandaş nadir görülen bir enfeksiyona yakalanmış

Haber Global'de yer alan haberde, "Mert Hakan, daha önceki antrenmanda darbeye bağlı sakatlık yaşamıştı. Tedavisi sürerken 10 binde 1 gözüken enfeksiyona yakalandı. Mert Hakan, enfeksiyon değerleri düşene kadar steril bir ortam olduğu için tedavisine hastanede devam edecek" ifadelerine yer verildi.