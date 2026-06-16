Mertens yardımcı antrenörlük görevini reddetti! Galatasaray'dan bunu istedi

Galatasaray'ın eski yıldızı Dries Mertens'in kulüpte görev alacağı konuşuluyordu. Belçikalı eski futbolcunun, sarı-kırmızılılardan talep ettiği pozisyon belli oldu.
2022-2025 yılları arasında Galatasaray forması giyen Dries Mertens, sarı-kırmızılılardan ayrıldıktan sonra aktif futbol kariyerini sonlandırmıştı.
Galatasaray ile 3 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa zaferi yaşayan Mertens'in sarı-kırmızılılara yardımcı antrenör olarak döneceği konuşuluyordu.
Belçika'daki şampiyonluk kutlamasında Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile görüşen Mertens, Türkiye Gazetesi'ne göre yardımcı antrenörlük görevini reddetti.
Haberde Mertens'in sportif direktör ya da takım menajeri olarak Galatasaray'da görev alabileceğini Dursun Özbek'e ilettiğinden bahsedildi. Mertens’in menajer olarak göreve başlaması bekleniyor.