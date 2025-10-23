Messi imzayı attı! Resmen açıklandı

Kariyerini MLS takımlarından Inter Miami'de sürdüren 38 yaşındaki Arjantinli süperstar Lionel Messi imzayı attı. İşte detaylar...
Inter Miami, Lionel Messi'nin kontratını uzattı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Arjantinli futbolcuyla yeni bir sözleşme imzalandığı belirtildi.
Paris Saint Germain'den ayrıldıktan sonra Inter Miami'ye imza atan Lionel Messi'nin mevcut kontratı bu yılın sonunda bitiyordu.
2023'ten bu yana Inter Miami forması giyen Messi, en az 3 sezon daha MLS ekibinde oynayacak.
Inter Miami'de Lionel Messi, MLS Supporters Shield ve Lig Kupası şampiyonlukları yaşadı.