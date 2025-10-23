Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Messi imzayı attı! Resmen açıklandı

Messi imzayı attı! Resmen açıklandı

20:0423/10/2025, Perşembe
G: 23/10/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber

Kariyerini MLS takımlarından Inter Miami'de sürdüren 38 yaşındaki Arjantinli süperstar Lionel Messi imzayı attı. İşte detaylar...

Inter Miami, Lionel Messi'nin kontratını uzattı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Arjantinli futbolcuyla yeni bir sözleşme imzalandığı belirtildi.

Paris Saint Germain'den ayrıldıktan sonra Inter Miami'ye imza atan Lionel Messi'nin mevcut kontratı bu yılın sonunda bitiyordu. 

2023'ten bu yana Inter Miami forması giyen Messi, en az 3 sezon daha MLS ekibinde oynayacak.

Inter Miami'de Lionel Messi, MLS Supporters Shield ve Lig Kupası şampiyonlukları yaşadı. 

#Lionel Messi
#ABD
#MLS
#Inter Miami
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Küresel devlerden altın uyarısı geldi: Altın fiyatları yükselecek mi? İşte Ons altın için dikkat çeken tahmin