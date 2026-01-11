Milli yıldız Real Madrid kampından paylaştı! Fenerbahçe’nin zaferini böyle kutladı

Süper Kupa finali sonrası Fenerbahçe’de kutlamalar sürerken, en anlamlı destek Madrid’den geldi. Eski takımı Fenerbahçe’nin kupayı kazanmasının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Arda Güler, taraftarları duygulandırdı.
Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, eski takımı Fenerbahçe için paylaşım yaptı.
Milli futbolcu, Fenerbahçe'nin Süper Kupa'yı kazanmasının ardından sarı-lacivertliler için sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
Arda Güler'in bu paylaşımı sosyal medyada çok sayıda beğeni ve yorum aldı. İşte Arda Güler'in paylaşımı...