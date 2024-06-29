Montella'dan Arda Güler'e yeni görev: İşte Avusturya maçı muhtemel 11'i

Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye, son 16 turunda Avusturya ile kritik bir maça çıkacak. Teknik direktör Vincenzo Montella, Arda Güler'in pozisyonunu değiştirecek. İşte A Milli Takım'ın muhtemel 11'i ve detaylar...

1 / 9 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda Avusturya ile karşılaşacak olan A Milli Takım, hazırlıklarını sürdürüyor.



2 / 9 EURO 2024'e F Grubu'nda başlayan A Milliler, Portekiz'in ardından ikinci sırayı alarak gruptan çıkmayı başarmıştı.

3 / 9 Ay-yıldızlı ekip son 16 turunda, 2 Temmuz'da Avusturya ile kritik bir maça çıkacak.

4 / 9 Bu maç öncesi cezalı oyuncular nedeniyle Montella, kadroyu değiştirecek. İşte ayrıntılar...

5 / 9 Teknik direktör Vincenzo Montella, sarı kart cezalıları Hakan Çalhanoğlu ve Samet Akaydin'in yokluğunda Avusturya maçının 11'ini belirlemeye başladı.

6 / 9 Milliyet'te yer alan habere göre Montella, Arda Güler'in mevkisini değiştiriyor.

7 / 9 İtalyan çalıştırıcı, milli yıldızı merkeze kaydırarak sağ kanatta İrfan Can Kahveci veya Kerem Aktürkoğlu'na görev vermeyi planladığı bildirildi.

8 / 9 Samet'in yerinde ise cezası biten Abdülkerim Bardakcı 11'de yer alacak.