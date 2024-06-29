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Spor

Montella'dan Arda Güler'e yeni görev: İşte Avusturya maçı muhtemel 11'i

11:17 - 29/06/2024 Cumartesi
Güncelleme: 12:09 - 29/06/2024 Cumartesi
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Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye, son 16 turunda Avusturya ile kritik bir maça çıkacak. Teknik direktör Vincenzo Montella, Arda Güler'in pozisyonunu değiştirecek. İşte A Milli Takım'ın muhtemel 11'i ve detaylar...

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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda Avusturya ile karşılaşacak olan A Milli Takım, hazırlıklarını sürdürüyor.


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EURO 2024'e F Grubu'nda başlayan A Milliler, Portekiz'in ardından ikinci sırayı alarak gruptan çıkmayı başarmıştı.

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Ay-yıldızlı ekip son 16 turunda, 2 Temmuz'da Avusturya ile kritik bir maça çıkacak.

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Bu maç öncesi cezalı oyuncular nedeniyle Montella, kadroyu değiştirecek. İşte ayrıntılar...

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Teknik direktör Vincenzo Montella, sarı kart cezalıları Hakan Çalhanoğlu ve Samet Akaydin'in yokluğunda Avusturya maçının 11'ini belirlemeye başladı.

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Milliyet'te yer alan habere göre Montella, Arda Güler'in mevkisini değiştiriyor.

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İtalyan çalıştırıcı, milli yıldızı merkeze kaydırarak sağ kanatta İrfan Can Kahveci veya Kerem Aktürkoğlu'na görev vermeyi planladığı bildirildi.

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Samet'in yerinde ise cezası biten Abdülkerim Bardakcı 11'de yer alacak.

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İşte Türkiye'nin Avusturya maçı muhtemel 11'i:


Mert Günok, Mert Müldür, Abdülkerim Bardakcı, Merih Demiral, Ferdi Kadıoğlu, Salih Özcan, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci (Kerem Aktürkoğlu), Arda Güler, Kenan Yıldız, Barış Alper Yılmaz.

#A Milli Futbol Takımı
#Türkiye
#Avusturya
#Arda Güler
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