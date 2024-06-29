Montella'dan Arda Güler'e yeni görev: İşte Avusturya maçı muhtemel 11'i

Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye, son 16 turunda Avusturya ile kritik bir maça çıkacak. Teknik direktör Vincenzo Montella, Arda Güler'in pozisyonunu değiştirecek. İşte A Milli Takım'ın muhtemel 11'i ve detaylar...
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda Avusturya ile karşılaşacak olan A Milli Takım, hazırlıklarını sürdürüyor.
EURO 2024'e F Grubu'nda başlayan A Milliler, Portekiz'in ardından ikinci sırayı alarak gruptan çıkmayı başarmıştı.
Ay-yıldızlı ekip son 16 turunda, 2 Temmuz'da Avusturya ile kritik bir maça çıkacak.
Bu maç öncesi cezalı oyuncular nedeniyle Montella, kadroyu değiştirecek. İşte ayrıntılar...
Teknik direktör Vincenzo Montella, sarı kart cezalıları Hakan Çalhanoğlu ve Samet Akaydin'in yokluğunda Avusturya maçının 11'ini belirlemeye başladı.
Milliyet'te yer alan habere göre Montella, Arda Güler'in mevkisini değiştiriyor.
İtalyan çalıştırıcı, milli yıldızı merkeze kaydırarak sağ kanatta İrfan Can Kahveci veya Kerem Aktürkoğlu'na görev vermeyi planladığı bildirildi.
Samet'in yerinde ise cezası biten Abdülkerim Bardakcı 11'de yer alacak.
İşte Türkiye'nin Avusturya maçı muhtemel 11'i:
Mert Günok, Mert Müldür, Abdülkerim Bardakcı, Merih Demiral, Ferdi Kadıoğlu, Salih Özcan, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci (Kerem Aktürkoğlu), Arda Güler, Kenan Yıldız, Barış Alper Yılmaz.