'Nakavt oldular': Carlo Ancelotti'den Arda Güler açıklaması

Real Madrid formasıyla çıktığı hazırlık maçlarında başarılı performans gösteren Arda Güler, adından sıkça söz ettiriyor. İspanyol basını ise milli oyuncu hakkında korkutan bir haber verdi.
Amerika'da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Real Madrid, Chelsea ile karşı karşıya gelecek.
Bu mücadele öncesinde oynanan hazırlık maçlarına, milli oyuncumuz Arda Güler damga vurmuştu.
Genç yıldız gösterdiği başarılı performansla, yeni sezonda herkese gözdağı verdi.
Gelen bütün tekliflere rağmen hiçbirini kabul etmeyen Real Madrid, Arda'yı elden çıkarmayı kesinlikle düşünmüyor.
Carlo Ancelotti'nin Arda'yı bu sezon daha fazla kullanması bekleniyor.
İspanyol basınından ise taraftarları korkutan bir haber geldi.
Real Madrid Exclusivo'nun haberine göre; Endrick ve Arda Güler bugün yapılan antrenmanı tamamlayamadı.
'Nakavt oldular' başlığıyla verilen haberde, iki oyuncunun da aşırı yüklenme nedeniyle sakatlanma ihtimalinin bulunduğu, bu yüzden antranmanı yarıda bıraktıkları ifade edildi.
Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Chelsea maçı öncesi yaptığı basın toplantısında Arda Güler hakkında konuştu.
Ancelotti şu ifadeleri kullandı:
"Arda Güler ve Endrick. Onlarla çalışmayı çok seviyorum çünkü çok çabuk öğreniyorlar. Önerilere ve talimatlara dikkat ediyorlar. Büyümek ve gelişmek istiyorlar."