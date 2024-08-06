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Spor

'Nakavt oldular': Carlo Ancelotti'den Arda Güler açıklaması

Haber Merkezi
15:43 - 6/08/2024 Salı
Güncelleme: 16:15 - 6/08/2024 Salı
Yeni Şafak

Real Madrid formasıyla çıktığı hazırlık maçlarında başarılı performans gösteren Arda Güler, adından sıkça söz ettiriyor. İspanyol basını ise milli oyuncu hakkında korkutan bir haber verdi.

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Amerika'da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Real Madrid, Chelsea ile karşı karşıya gelecek.

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Bu mücadele öncesinde oynanan hazırlık maçlarına, milli oyuncumuz Arda Güler damga vurmuştu.

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Genç yıldız gösterdiği başarılı performansla, yeni sezonda herkese gözdağı verdi.

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Gelen bütün tekliflere rağmen hiçbirini kabul etmeyen Real Madrid, Arda'yı elden çıkarmayı kesinlikle düşünmüyor.

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Carlo Ancelotti'nin Arda'yı bu sezon daha fazla kullanması bekleniyor.

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İspanyol basınından ise taraftarları korkutan bir haber geldi.

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Real Madrid Exclusivo'nun haberine göre; Endrick ve Arda Güler bugün yapılan antrenmanı tamamlayamadı.

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'Nakavt oldular' başlığıyla verilen haberde, iki oyuncunun da aşırı yüklenme nedeniyle sakatlanma ihtimalinin bulunduğu, bu yüzden antranmanı yarıda bıraktıkları ifade edildi.

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Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Chelsea maçı öncesi yaptığı basın toplantısında Arda Güler hakkında konuştu.

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Ancelotti şu ifadeleri kullandı:

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"Arda Güler ve Endrick. Onlarla çalışmayı çok seviyorum çünkü çok çabuk öğreniyorlar. Önerilere ve talimatlara dikkat ediyorlar. Büyümek ve gelişmek istiyorlar."

#Arda Güler
#Real Madrid
#Ancelotti
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