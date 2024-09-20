Napoli’den transfer itirafı: ‘Osimhen’i satmak isterdik ama…’

Napoli’den Galatasaray’a kiralık olarak transfer olan Osimhen ligde ilk maçına geçtiğimiz hafta çıktı. Napoli sportif direktörü Giovanni Manna, dünyaca ünlü yıldız golcü Victor Osimhen’in transferi hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Detaylar haberimizde.
Transfer döneminin kapanmasına kısa süre kala Galatasaray'a katılan dünyaca ünlü yıldız golcü Victor Osimhen transferinin perde arkası belli oldu.
Radio CRC'ye konuşan Napoli sportif direktörü Giovanni Manna, başlangıçta hem Osimhen'in hem de kendilerinin bu transfere sıcak bakmadıklarını belirtti.
Transferin nasıl geliştiğini anlatan Manna, "Avrupa'da transfer piyasası kapanmıştı ve yaz dönemi biter bitmez Osimhen için bize geldiler.
Başlangıçta kiralık olarak transfere Osimhen de biz de pek sıcak bakmıyorduk.
Daha sonra oyuncuyla konuşarak bir çözüm bulmayı başardık ve bu çözüm herkesi memnun etti.
Açıkçası onu satmak isterdik ama bu mümkün olmadı." ifadelerini kullandı.
Galatasaray'a kiralık olarak Napoli'den transfer olan 25 yaşındaki Nijeryalı, sarı kırmızılı forma ile 1 maçta süre aldı ve 1 asist yaptı.