N'golo Kante Fenerbahçe'ye çok yakın: Transferin detayları belli oldu

Ara transfer döneminde kadrosunu Matteo Guendouzi ve Anthony Musaba ile güçlendiren Fenerbahçe, yıldız isim N'golo Kante'yi de kadrosuna katmaya yakın. Transferden yetkili isimler Dubai'ye giderek oyuncuyla bir görüşme gerçekleştirdi. Avrupa basını Kante'nin Fenerbahçe'ye gelmeyi kabul ettiğini açıkladı.
Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, Matteo Guendouzi ve Anthony Musaba transferlerinin ardından N'golo Kante'yi renklerine bağlamaya çok yakın.
Al İttihad'da forma giyen Fransız orta saha için Fenerbahçe yöneticisi Ertan Torunoğulları ile sportif direktör Devin Özek Duabi'ye giderek görüşme gerçekleştirdi.
SKY De'nin haberine göre; Fenerbahçe, N'Golo Kanté ile sözleşme şartlarında anlaşmaya vardı. Torunoğulları ve Özek, Al-Ittihad ile transferi sonuçlandırmak ve oyuncunun kulübünü ikna etmek için görüşmelere başladı. Kante, Al Ittihad'daki maaşının yaklaşık %70 - %80'inden daha az bir bir rakama Fenerbahçe'ye gelmeye olumlu yanıt verdi.
Ayrıca haberde 34 yaşındaki orta sahanın Fenerbahçe'nin son dönemde yaptığı Matteo Guendouzi transferinden, elde edilen başarılardan ve kulübün vizyonundan etkilendiği belirtildi.