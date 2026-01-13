N'golo Kante Fenerbahçe'ye çok yakın: Transferin detayları belli oldu

SKY De'nin haberine göre; Fenerbahçe, N'Golo Kanté ile sözleşme şartlarında anlaşmaya vardı. Torunoğulları ve Özek, Al-Ittihad ile transferi sonuçlandırmak ve oyuncunun kulübünü ikna etmek için görüşmelere başladı. Kante, Al Ittihad'daki maaşının yaklaşık %70 - %80'inden daha az bir bir rakama Fenerbahçe'ye gelmeye olumlu yanıt verdi.