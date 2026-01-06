Nihat Kahveci Galatasaraylı futbolcunun performansını övdü: “Yolluyorlardı, 'çöp' diyenler vardı”

Galatasaray'ın Süper Kupa yarı finalinde Trabzonspor'u mağlup ettiği maçı yorumlayan Nihat Kahveci, sarı-kırmızılı takımın yıldızı için övgü dolu ifadeler kullandı.
Galatasaray, Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Trabzonspor karşısında etkili bir oyun ortaya koyarak sahadan 4-1’lik galibiyetle ayrıldı ve finale adını yazdırdı. Sarı-kırmızılıların Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, 1 gol ve 1 asistle maçın öne çıkan isimlerinden biri oldu.
Mücadeleyi Kontraspor YouTube kanalında değerlendiren Nihat Kahveci, Galatasaray’ın ilk yarıdan itibaren oyuna ağırlığını koyduğunu ifade etti.
Kahveci, “İlk yarı Galatasaray maçı domine etti. Leroy Sane, kanatları takmış uçmaya devam ediyor. Bu Sane, başka bir Sane. Sadece hücumda değil, savunmada yaptıkları da göz ardı edilmemeli. Maç ne kadar sürdüyse Galatasaray oyunu domine etti ve ‘Bu ligin en iyi takımı benim’ dedi” yorumunu yaptı.
Arjantinli golcüye ayrı bir parantez açan Kahveci, Icardi’nin eleştirilere sahada cevap verdiğini söyledi. Kahveci, “İlk yarı ‘Icardi nerede?’ diyorsun, birden asist yapıyor. İkinci yarıda ise golcülüğünü konuşturdu. Kocaelispor maçından sonra Icardi’yi yolluyorlardı, ona 'çöp' diyenler vardı. Belki fizik olarak hiçbir zaman tam hazır olmayacak ama bu golleri attığı sürece konuşulmaz. İkinci yarıdaki Icardi’yi çok beğendim” ifadelerini kullandı.
Galatasaray’da oyuna sonradan giren isimlerin de katkı verdiğini vurgulayan Kahveci, “Ahmed Kutucu, Kazımcan oyuna girdi katkı verdi. Kenarlardan gol ve asist beklersin; Sane, Kazımcan, Eren, Barış Alper hepsi skora katkı sağladı. Geriden hızlı tren gibi gelen Eren’in attığı gol çok değerliydi” dedi.
Orta sahada Sara’nın performansını Iniesta’ya benzeten Kahveci, takım genelinde ciddi bir düşüş olmadığını belirtti. Ünlü yorumcu, “Davinson biraz aksadı onun dışında Galatasaray’da kötü oynayan yoktu. Türkiye sınırları içinde yenilmesi zor bir takım” değerlendirmesinde bulundu.
Trabzonspor’un eksiklerine de değinen Kahveci, “61. dakikada Trabzon golü bulsa belki hikaye değişebilirdi ama kulübe zayıftı. Galatasaray’ın kulübesi daha iyi. Gidişat yine Galatasaray’ı gösteriyordu” diye konuştu.