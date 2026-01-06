Nihat Kahveci Galatasaraylı futbolcunun performansını övdü: “Yolluyorlardı, 'çöp' diyenler vardı”

Kahveci, “İlk yarı Galatasaray maçı domine etti. Leroy Sane, kanatları takmış uçmaya devam ediyor. Bu Sane, başka bir Sane. Sadece hücumda değil, savunmada yaptıkları da göz ardı edilmemeli. Maç ne kadar sürdüyse Galatasaray oyunu domine etti ve ‘Bu ligin en iyi takımı benim’ dedi” yorumunu yaptı.