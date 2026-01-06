Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Nihat Kahveci Galatasaraylı futbolcunun performansını övdü: “Yolluyorlardı, 'çöp' diyenler vardı”

Nihat Kahveci Galatasaraylı futbolcunun performansını övdü: “Yolluyorlardı, 'çöp' diyenler vardı”

11:446/01/2026, Salı
G: 6/01/2026, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber

Galatasaray'ın Süper Kupa yarı finalinde Trabzonspor'u mağlup ettiği maçı yorumlayan Nihat Kahveci, sarı-kırmızılı takımın yıldızı için övgü dolu ifadeler kullandı.

Galatasaray, Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Trabzonspor karşısında etkili bir oyun ortaya koyarak sahadan 4-1’lik galibiyetle ayrıldı ve finale adını yazdırdı. Sarı-kırmızılıların Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, 1 gol ve 1 asistle maçın öne çıkan isimlerinden biri oldu.

Mücadeleyi Kontraspor YouTube kanalında değerlendiren Nihat Kahveci, Galatasaray’ın ilk yarıdan itibaren oyuna ağırlığını koyduğunu ifade etti.

Kahveci, “İlk yarı Galatasaray maçı domine etti. Leroy Sane, kanatları takmış uçmaya devam ediyor. Bu Sane, başka bir Sane. Sadece hücumda değil, savunmada yaptıkları da göz ardı edilmemeli. Maç ne kadar sürdüyse Galatasaray oyunu domine etti ve ‘Bu ligin en iyi takımı benim’ dedi” yorumunu yaptı.

Arjantinli golcüye ayrı bir parantez açan Kahveci, Icardi’nin eleştirilere sahada cevap verdiğini söyledi. Kahveci, “İlk yarı ‘Icardi nerede?’ diyorsun, birden asist yapıyor. İkinci yarıda ise golcülüğünü konuşturdu. Kocaelispor maçından sonra Icardi’yi yolluyorlardı, ona 'çöp' diyenler vardı. Belki fizik olarak hiçbir zaman tam hazır olmayacak ama bu golleri attığı sürece konuşulmaz. İkinci yarıdaki Icardi’yi çok beğendim” ifadelerini kullandı.

Galatasaray’da oyuna sonradan giren isimlerin de katkı verdiğini vurgulayan Kahveci, “Ahmed Kutucu, Kazımcan oyuna girdi katkı verdi. Kenarlardan gol ve asist beklersin; Sane, Kazımcan, Eren, Barış Alper hepsi skora katkı sağladı. Geriden hızlı tren gibi gelen Eren’in attığı gol çok değerliydi” dedi.

Orta sahada Sara’nın performansını Iniesta’ya benzeten Kahveci, takım genelinde ciddi bir düşüş olmadığını belirtti. Ünlü yorumcu, “Davinson biraz aksadı onun dışında Galatasaray’da kötü oynayan yoktu. Türkiye sınırları içinde yenilmesi zor bir takım” değerlendirmesinde bulundu.

Trabzonspor’un eksiklerine de değinen Kahveci, “61. dakikada Trabzon golü bulsa belki hikaye değişebilirdi ama kulübe zayıftı. Galatasaray’ın kulübesi daha iyi. Gidişat yine Galatasaray’ı gösteriyordu” diye konuştu.

#Süper Kupa
#Galatasaray
#Nihat Kahveci
#Mauro Icardi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
En son nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? 6 Ocak AFAD ve Kandilli bugün son yaşanan depremler listesi