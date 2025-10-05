Nihat Kahveci'den çarpıcı derbi yorumu! "Galatasaray'ın en iyisiydi"

Victor Osimhen için dikkat çeken ifadeler kullanan Nihat Kahveci, "Osimhen'de bilmiyorum ne sıkıntı var, çok agresif sahanın içinde. Yine çok koştu, mücadele etti. Emirhan'a doğru bir ayak savurma var, ben tekrarını niye göremiyorum! Kırmızı kart olabilecek bir pozisyon o. Eğer bu sağ ayağı salladı, bilerek vurduysa VAR çağırsa kırmızı verebilir. Sonrasında boğazlama var karşılıklı. Bak sarı kesin ama şu tekrarını izleyelim ya!" ifadelerini kullandı.