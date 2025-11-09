Nihat Kahveci'den dikkat çeken yorum: 'Beşiktaşlılar kızmasın' diyerek açıkladı

Beşiktaş, Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Antalyaspor'u 3-1 mağlup etti. Mücadeleyi değerlendiren Nihat Kahveci, siyah-beyazlıların şampiyonluk ihtimali hakkında dikkati çeken bir yorumda bulundu.
Nihat Kahveci'nin Antalyaspor-Beşiktaş maçıyla ilgili YouTube kanalı Kontraspor'da yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar şöyle:
"Beşiktaş, bir deplasmana bu halde gidip başlayabileceği en iyi şekilde, 2. dakikada gol atarak avantajla başladı. Beşiktaş için 30. dakikadan sonrasında bardağın boş tarafı da var dolu tarafı da. Pozisyon üretmemiş olması boş tarafı ama skor 2-0'ken rakibine hiçbir fırsat vermemesi de bence dolu tarafı."
"Beşiktaş'ın 2-0'ı bulduktan sonraki 'aman gol yeriz' korkularını atlatması lazım. Antalyaspor hiçbir şey üretemezken, taraftarına stres yaşatayım golü yedi. Rıdvan Yılmaz'ın inanılmaz asistiyle Antalyaspor 2-1'i buldu. Beşiktaş taraftarı gol sonrası 'Allah'ım bize sabır ver' dedi."
"Bireysel olarak baktığımda Ndidi, temiz oynadı. Dönen topları aldı, bugünkü performansını beğendim. Cerny, Cengiz Ünder, Amraham ve El Bilal iyilerdendi. Tiago Djalo'nun gol atması özgüveni açısından önemliydi. Paulista yediği çalım dışında iyi oynadı. Salih Uçan, ilk yarıda tek sırıtan oyuncuydu. Sonra sakatlanıp çıktı. Çok sık sakatlanıyor. "
"Beşiktaş şu an 6. sırada. İlk 3, ilk 2 hedefi için bu galibiyet önemli. Şampiyonluktan bahsedemiyorum bana da Beşiktaşlılar kızmasın. 2 farklı öndeyken Beşiktaş, halen tedirgin ediyorsa şampiyonluğun 'ş'sinden bahsedemeyiz."