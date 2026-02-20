Nihat Kahveci’den Kadıköy’deki hezimete olay yorum: ‘11’e 17 oynadılar’

"Ne oldu bu Fenerbahçe'ye? Koşardı, mücadele ederdi. Bugün o da yok! Gördüğüm Fenerbahçe takımı neydi biliyor musunuz? Sanki bir gün önce kadro kurulmuş, ilk defa kampa girmişler, sadece bir idman yapıp maça çıkmışlar. Ne ofansta uyum var, ne defansta uyum var. Bizim kalbimizi kırdı bu oyuncular. Bu kötü yenilenir mi?"