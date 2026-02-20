Yeni Şafak
Nihat Kahveci'den Kadıköy'deki hezimete olay yorum: '11'e 17 oynadılar'

Nihat Kahveci'den Kadıköy'deki hezimete olay yorum: '11'e 17 oynadılar'

Fenerbahçe'nin Avrupa'daki şok yenilgisini yorumlayan Nihat Kahveci, Nottingham Forest'ın sahadaki fiziksel üstünlüğüne dikkat çekti. Kahveci maç ile ilgili çok çarpıcı ifadelerde bulundu.

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Kadıköy'de İngiliz ekibi Nottingham Forest'ı konuk etti. Sarı-lacivertliler, sahadan 3-0 mağlup ayrıldı ve tur şansını zora soktu. Maçın ardından değerlendirmelerde bulunan Nihat Kahveci, karşılaşmayı Kontraspor’da yorumladı.


"Fenerbahçe, Premier Lig'in üçüncüsü Aston Villa'ya karşı bu kadar kötü oynamadı. Çok üzücü. Koskoca Fenerbahçe... Ya içeride oynuyorsun... Deplasmanda bu kadar kötü oynamazsın. İlk yarıda heyecanlandığım bir pozisyon yok."


"Ne oldu bu Fenerbahçe'ye? Koşardı, mücadele ederdi. Bugün o da yok! Gördüğüm Fenerbahçe takımı neydi biliyor musunuz? Sanki bir gün önce kadro kurulmuş, ilk defa kampa girmişler, sadece bir idman yapıp maça çıkmışlar. Ne ofansta uyum var, ne defansta uyum var. Bizim kalbimizi kırdı bu oyuncular. Bu kötü yenilenir mi?"

"Süper Lig'in yenilgisiz takımı apoletiyle maça çıkıyorsun, ligi de temsil ediyorsun. Bu kadar fark yok normalde. Bu farkı bugün Tedesco ve futbolcular yarattı. Kusura bakmasınlar. Bu kadarını görmedim. Taraftara yazık. Bugün bir tane iyi oyuncu yok. Takımda inanılmaz bir uyumsuzluk vardı."


"Adamlar 1. dakikada da aynıydı, 95. dakikada da aynıydı. Rakibin kalecisi hariç herkes pozisyona girdi. Sol bekleri Roberto Carlos gibiydi."


"Futbol 11'e 11 oynanan bir oyun değil mi? 11'e 17 oynandı maç. Öyle gibilerdi. Topun olduğu yerde her zaman dört kişiler. Bir tane stoper 55 metre top sürüp gol attı ya Kadıköy'de! Nasıl geçeceksin bu turu? Adamların üç gün sonra Liverpool maçı var. 50'de 3-0 yapıp rahat rahat o maça hazırlandılar."

