2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda Norveç, Estonya karşısında adeta ikinci yarıda patlama yaşadı. Ullevaal Stadyumu'nda oynanan mücadelede Alexander Sörloth ve Erling Haaland ikilisi, tam 12 dakika içinde 4 gol atarak maça damga vurdu. İşte Norveç - Estonya maç özeti…
2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda Norveç, Ullevaal Stadyumu'nda Estonya’yı konuk etti ve sahadan 4-1 gibi net bir skorla ayrılarak play-off yolunda dev bir adım attı.
Maçın ikinci yarısı adeta Norveç fırtınasına sahne oldu. Alexander Sørloth ve Erling Haaland ikilisi, Estonya savunmasını adeta dağıttı.
Karşılaşmanon 50. dakikasında Alexander Sörloth perdeyi açtı ve skoru 1-0'a getirdi. Yıldız golcü sadece iki dakika sonra bir kez daha sahneye çıkarak farkı 2'ye yükseltti.
Dakikalar 56'yı gösterdiğinde bu kez Erling Haaland sahne aldı. Norveç'in süper yıldızı, farkı 3'e çıkaran golü kaydetti. 62. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Haaland skoru 4-0 yaparak maçı Norveç adına kopardı.
Konuk ekip Estonya, 64. dakikada Robi Saarma'nın golüyle skoru 4-1'e taşısa da geri dönüş için yeterli olmadı. Bu sonuçla birlikte Norveç puanını 21'e yükseltti. Estonya ise 4 puanda kaldı. Norveç, gruptaki son maçında İtalya'ya konuk olacak.
HAALAND'DAN DİKKAT ÇEKEN RAKAM
Erling Haaland bu sezon kulüp ve milli takım formasıyla tüm müsabakalarda 30 gole ulaştı! Norveç formasıyla ise 47 maçta 53 gol kaydetti.
Haaland, Ullevaal'daki Estonya karşılaşmasında attığı iki golle bu etkileyici istatistiklerini daha da güçlendirdi.
NORVEÇ - ESTONYA MAÇ ÖZETİ
Norveç - Estonya maç özetini izlemek için TIKLAYIN.