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Oh'tan Beşiktaşlıları şaşkına çeviren hareket

Oh'tan Beşiktaşlıları şaşkına çeviren hareket

17:3715/06/2026, Pazartesi
G: 15/06/2026, Pazartesi
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Beşiktaş'ın Güney Koreli golcüsü Oh Hyeon-gyu'nun sosyal medya hesabında yaptığı değişiklik siyah-beyazlı taraftarların gündemine oturdu.

Beşiktaş'nın Güney Koreli forveti Oh Hyeon-gyu, sosyal medya hesabındaki hamlesiyle dikkat çekti.

25 yaşındaki oyuncunun, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda attığı golün ardından yaptığı sevinç paylaşımı dışında Instagram hesabındaki tüm fotoğrafları kaldırdığı görüldü.

Oh'un bu hamlesi kısa sürede taraftarlar arasında büyük şaşkınlık yaşatırken, ayrılık ihtimaline yönelik yorumlar da beraberinde geldi.

Siyah-beyazlı ekibin, Juventus ile sözleşmesi sona eren Sırp yıldız Dusan Vlahovic'i kadrosuna katmak istediği yönündeki iddialar son günlerde gündemde yer almıştı.

Beşiktaşlı taraftarlar, Güney Koreli golcünün sosyal medya hamlesinin Vlahovic transferiyle bağlantılı olabileceğini öne sürdü.

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