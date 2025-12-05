Okan Buruk derbi sonrası vazgeçti! Takımda kalıyor

Bu doğrultuda ara transferde Cimbom'a veda edeceği düşünülen o isimle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. En zorlu dönemde kendisine verilen görevi layıkıyla yerine getiren 22 yaşındaki oyuncu, hem teknik heyetin hem de yönetimin düşüncelerini değiştirdi.