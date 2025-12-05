Okan Buruk derbi sonrası vazgeçti! Takımda kalıyor

Galatasaray'da transfer planlaması devam ederken, Fenerbahçe ile oynanan derbi sonrası o ismin gönderilme kararının askıya alındığı ifade edildi.
Galatasaray'da ara transfer çalışmaları dört bir koldan devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda ocak ayında takıma katılacak yeni transferlerin yanı sıra ayrılacak isimler de büyük merak konusu olmuştu.
Bu doğrultuda ara transferde Cimbom'a veda edeceği düşünülen o isimle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İşte ayrıntılar...
Bu doğrultuda ara transferde Cimbom'a veda edeceği düşünülen o isimle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. En zorlu dönemde kendisine verilen görevi layıkıyla yerine getiren 22 yaşındaki oyuncu, hem teknik heyetin hem de yönetimin düşüncelerini değiştirdi.
Fotomaç'ın haberine göre, sezon başında Gaziantep FK ve Amed'in kapısından dönen Kazımcan'ın gönderilmesi planlanıyordu. Son yaşananların ardından genç sol bekin kiralık olarak gönderilme düşüncesi de rafa kalktı.
2022'de Altay'dan 1 milyon 140 bin Euro'ya transfer edilen Kazımcan Karataş'ın 2027'ye kadar Galatasaray'la sözleşmesi bulunuyor.