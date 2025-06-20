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Okan Buruk kadroda görmek istemiyordu! İki talibi birden çıktı

Okan Buruk kadroda görmek istemiyordu! İki talibi birden çıktı

09:4120/06/2025, Cuma
G: 20/06/2025, Cuma
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Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'un kadroda düşünmediği yıldız isme iki talip birden çıktı.

Galatasaray'da süre bulamadığı için geriden bıraktığımız sezonun ara döneminde Roma'ya kiralanan Victor Nelsson, temelli ayrılığa hazırlanıyor.

Okan Buruk'un kesinlikle takımda düşünmediği Victor Nelsson'a İtalya'dan iki talip çıktığı ifade edildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre Danimarkalı stoper için Hellas Verona ve Como devrede.

Geçtiğimiz gün öne sürülen iddialarda Okan Buruk'un Nelsson'u kampta bile görmek istemediği belirtilmişti.


Piyasa değeri 10 milyon Euro olarak gösterilen Nelsson geçtiğimiz sezon toplam 23 maçta süre aldı ve gol ya da asist katkısı veremedi.

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