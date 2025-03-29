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Okan Buruk’tan Beşiktaş’a karşı özel plan!

Okan Buruk’tan Beşiktaş’a karşı özel plan!

14:0829/03/2025, Saturday
G: 29/03/2025, Saturday
Yeni Şafak
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Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Galatasaray, bu akşam saat 20:30’da Tüpraş Stadyumu’nda Beşiktaş ile karşılaşacak. Teknik Direktör Okan Buruk, namağlup liderliğini sürdüren sarı-kırmızılılar için Alvaro Morata’yı merkeze alan özel bir plan hazırladı. Detaylar haberimizde.

Galatasaray, şampiyonluk yolundaki en kritik maçlarından birine bugün Dolmabahçe'de çıkacak. Teknik direktör Okan Buruk da Corendon Alanyaspor ve Antalyaspor maçlarını kazanan kadroyu Beşiktaş karşısında da bozmayı düşünmüyor.


4-2-3-1 dizilimiyle takımını sahaya sürecek olan tecrübeli çalıştırıcı, topu rakibe bırakmayı düşünmüyor ve her zaman olduğu gibi kendi oyun felsefesiyle derbide mücadele etmeyi planlıyor.


ALVARO ŞEKİLLENDİRECEK

Okan Buruk, son dönemde Galatasaray'ı adeta tek başına taşıyan Victor Osimhen'e, Beşiktaş'ın ekstra önlemler alacağını tahmin ettiğinden hücum planlarını Alvaro Morata üzerine kurdu.


Fotomaç'ta yer alan habere göre tecrübeli teknik adam, taktik çalışmalarda Alvaro Morata üzerinden özel hücum setleri hazırladı.


İspanyol yıldız, tüm hücumlarda baş rolü oynayacak. Victor Osimhen'e de alan açacak. Ayrıca duran topları da Brezilyalı yıldız Gabriel Sara kullanacak.

#Okan Buruk
#Beşiktaş
#Galatasaray

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