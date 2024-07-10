Okan Buruk'tan transfer açıklaması! Mevki söyledi

"İKİ TANE OYUNCU ÖN PLANA ÇIKTI"





Turnuvaya bakınca milli takım olarak 2 tane önemli oyuncu ön plana çıktı. Biri Barış Alper, biri Ferdi. Barış'ın gelişimini gören, onla çalışan, onu birçok mevkide kullanan, bu turnuvaya hazırlayan biri olarak beni çok sevindirdi. Bu tamamen Barış'ın başarısı. 70 maç oynadı. Bunu hem fiziksel hem mental olarak yürütmek en çok Barış'ın başarısı.



