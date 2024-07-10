Okan Buruk'tan transfer açıklaması! Mevki söyledi

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Avusturya kampında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Takımın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin son durumundan bahseden Buruk, merak edilen transfer konusuna da açıklık getirdi.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Avusturya kampında basın mensuplarına dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Başarılı teknik adam, Mauro Icardi'nin fiziksel durumundan takımın transfer mesaisine kadar birçok konuda önemli bilgiler verdi.
İşte Okan Buruk'un o sözleri:
Aslında Avusturya'yı seçme nedenlerimizden biri serin ama değişen iklimle buralar da sıcak oluyor. Antrenman sahası güzel, bu önemli. Bu dönem hazırlık maçları oynamak, kazanmak önemli. Hazırlık maçları sonuç odaklı olmayacak. Bugün çift idman, yarın idman ve akşam maç. İlk maç daha hazır bir takım karşı olacak. Süreleri de bölerek tüm oyuncuları kullanmaya çalışacağız.
Kalabalık kadroyla geldik. Gençler, kiralıktan dönenler, takımda tutmak istediğimiz oyuncular var. Verimli bir kamp olmasını bekliyoruz. 9 günlük bir süre. Sıkılacak vakit bile olmuyor. Her gün çift idman oluyor. Sadece antrenman, dinlenme ve 3 hazırlık maçı var. Hazırlık maçlarında sonuç odaklı olmayacağız ama Galatasaray her maçı kazanmak ister.
Türk Milli Takımı'ndaki oyunculara ayın 22'sine kadar izin verdik. Davinson milli takımda. Herhalde 14'ünde bitecek. Devamında izin süresinden sonra bizle olacak.
"ICARDI FİZİKSEL OLARAK İYİ GELDİ"
Mauro Icardi fiziksel olarak iyi geldi. Bütün oyuncular için bu önemli. Birçoğu bu dönemi aktif geçirdi, Mauro da onlardan biri. Ziyech'e de milli takım için Nelsson ile birlikte ekstra izin vermiştik, onları biraz daha yavaş tempoyla birlikte takım seviyesine getireceğiz.
"GÖRÜŞTÜĞÜMÜZ OYUNCULAR VAR"
En istediğimiz oyuncuları almak istiyoruz. Görüşmeler sürüyor. Galatasaray taraftarını erken değil doğru transferle mutlu edeceğiz. 2 gün sonra, 5 gün sonra olabilir, bir sonraki kamp olabilir. İstediğimiz ve görüştüğümüz oyuncular var. Bu bize bağlı olmuyor. Kulüpleriyle anlaşma süreç alabiliyor. Ne kadar erken getirirseniz o kadar önemli ama en doğru transfer daha önemli.
Mauro sezon başı kampını bizle geçirecek. En önemlisi bu. Son 2 senedir bunu yapamamıştık. Onun için çok önemli. Tüm oyuncular için sezon başı kampı çok önemli.
Şu an kadromuzda düşündüğümüz mevkiler var. Hiçbir eksiğimiz de yok bir yandan. Bir sağ bek, bir orta saha transferini hep düşünüyoruz, hep söyledik. Şu an elimizde bu bölgede de oyuncular var.
"MICHY'İ ÖNDE İKİLİDE KULLANACAĞIZ"
Aslında Mertens forvet özellikle bir 10 numara. Mertens'i de zaman zaman Icardi'nin yanında ikili kullanıyorduk. Rakibi hep 4-4-2 karşılıyorduk zaten. Farklı profiller olabiliyor. Michy'i önde ikilide kullanacağız, Mertens'i de aynı şekilde. 4-1-3-2 gibi de kullandık. Kullandığımız formasyonlardan biriydi. Oyuncuları rakibe, maça göre kullanacağız.
Michy çok hızlı geldi ve takıma katıldı. Sanki uzun yıllardır buradaymış gibi arkadaşlarına hızlıca adapte oldu. En güzel yanı bu. Zaten İstanbul'da yaşayan biri. Takımı, ligi tanıyor. Michy çok önemli bir transfer oldu.
"İKİ TANE OYUNCU ÖN PLANA ÇIKTI"
Turnuvaya bakınca milli takım olarak 2 tane önemli oyuncu ön plana çıktı. Biri Barış Alper, biri Ferdi. Barış'ın gelişimini gören, onla çalışan, onu birçok mevkide kullanan, bu turnuvaya hazırlayan biri olarak beni çok sevindirdi. Bu tamamen Barış'ın başarısı. 70 maç oynadı. Bunu hem fiziksel hem mental olarak yürütmek en çok Barış'ın başarısı.
"ÖNÜ ÇOK AÇIK"
Diğer milli oyuncuları da kutluyorum. Abdülkerim, Kaan, Kerem de çok fazla maç oynadılar. Yaklaşık 12 aya yakın bir sezon oldu. Üstüne milli takıma hizmetleri gurur verici. Barış'ın performansı önemliydi, çok ön plana çıktı, tüm rakiplerine üstünlük kurdu. Çok mutlu oldum. Bunu hak eden biri. Önü çok açık. Bizle beraber önü açık olsun tabii ki.