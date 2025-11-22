Yeni Şafak
Okan Buruk'un Alperen Şengün hamlesi kafaları karıştırdı

15:1422/11/2025, Cumartesi
G: 22/11/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
NBA’de oynayan milli basketbolcu Alperen Şengün’ün “rakıyı özendirdiği” gerekçesiyle tepki toplayan videosu sosyal medyada gündem olmuştu. Tepkilerin ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un Alperen’i takipten çıkması dikkat çekmişti. Deneyimli teknik adamın bir süre sonra Alperen'i yeniden takibe alması ise tartışmayı farklı bir boyuta taşıdı.

NBA’de forma giyen milli basketbolcu Alperen Şengün, 'rakıyı özendirdiği' tepki çeken videosuyla Türkiye’de gündeme oturdu.

Milli oyuncu, video sonrası özellikle sosyal medyada eleştirilerin hedefine oturdu.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, söz konusu görüntülerin ardından Alperen Şengün’ü Instagram hesabından takipten çıkardı. Bu hamle kısa sürede gündem olurken, kullanıcılar Buruk’un tepkisini konuşmaya başladı.

Yaşananların ardından Buruk’un Alperen’i tekrar takip etmeye başlaması yeni bir çıkardı. Takip kararındaki bu değişiklik, sosyal medya üzerinde 2yanlışlık', 'mesaj', 'geri adım' gibi farklı yorumlara neden oldu.

