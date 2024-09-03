Ömer Faruk Beyaz'ın yeni takımı belli oldu: 3 yıllık imza

Geçtiğimiz sezon Süper Lig ekiplerinden Hatayspor forması giyen Ömer Faruk Beyaz'ın yeni adresi belli oldu. 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Süper Lig ekibine imzayı attı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir, Ömer Faruk Beyaz ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Transfer çalışmalarını sürdüren Başakşehir, Alman ekibi Stuttgart'tan Ömer Faruk Beyaz'ı kadrosuna kattı.
21 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon Hatayspor'da kiralık olarak forma giymişti.
Ömer Faruk, sağlık kontrolünden geçtikten sonra kulüp binasına gelerek kendisini turuncu-lacivertli formaya bağlayan sözleşmeye imza attı.
Başakşehir Kulübü, transferle ilgili yaptığı açıklamada, "Kulübümüz, Ömer Faruk Beyaz ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Ömer Faruk'a ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" denildi.
Geçtiğimiz sezon Hatayspor formasıyla toplamda 30 maça çıkarken 1 asistlik skor katkısı verdi.