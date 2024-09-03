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Spor

Ömer Faruk Beyaz'ın yeni takımı belli oldu: 3 yıllık imza

19:56 - 3/09/2024 Salı
Güncelleme: 19:56 - 3/09/2024 Salı
Yeni Şafak

Geçtiğimiz sezon Süper Lig ekiplerinden Hatayspor forması giyen Ömer Faruk Beyaz'ın yeni adresi belli oldu. 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Süper Lig ekibine imzayı attı.

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir, Ömer Faruk Beyaz ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.


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Transfer çalışmalarını sürdüren Başakşehir, Alman ekibi Stuttgart'tan Ömer Faruk Beyaz'ı kadrosuna kattı. 

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21 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon Hatayspor'da kiralık olarak forma giymişti.

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Ömer Faruk, sağlık kontrolünden geçtikten sonra kulüp binasına gelerek kendisini turuncu-lacivertli formaya bağlayan sözleşmeye imza attı.

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Başakşehir Kulübü, transferle ilgili yaptığı açıklamada, "Kulübümüz, Ömer Faruk Beyaz ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Ömer Faruk'a ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" denildi.

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Geçtiğimiz sezon Hatayspor formasıyla toplamda 30 maça çıkarken 1 asistlik skor katkısı verdi.

#Ömer Faruk Beyaz
#Başakşehir
#Transfer
42 dakika önce
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