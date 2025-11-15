Yeni Şafak
Opta verileriyle şok sıralama! Dünyanın en güçlü 20 ligi açıklandı: Süper Lig’in yeri şaşırttı

07:5115/11/2025, Cumartesi
Futbol istatistik şirketi Opta'nın dünya genelindeki kulüp performansları, ortalama reytingler ve rekabet derinliğini baz alarak hazırladığı listede Süper Lig’in sıralaması şaşırttı. İlk 5 sırayı Avrupa'nın beş büyük ligi alırken, listede ABD ve Arjantin gibi ülkelerin ligleri de yer buldu.

Opta, futbol dünyasının en prestijli veri analizi şirketlerinden biri olarak, kulüplerin Opta Power Rankings reytinglerini temel alarak dünyanın en güçlü liglerini sıraladı. Bu değerlendirmede, her ligdeki takımların ortalama reytingleri ile en üst seviye kulüp performansları dikkate alınarak rekabet derinliği ve genel kalite ölçülüyor.


Top 20 ligin 16'sı Avrupa'dan çıkarken, Süper Lig de listede kendine yer buldu. İşte dünyanın en güçlü ligleri sıralaması:


1- İngiltere Premier Lig: 91 puan



2- İspanya La Liga: 84.9 puan



3- Almanya Bundesliga: 84.7 puan



4- İtalya Serie A: 83.9 puan



5- Fransa Ligue 1: 82.5 puan



6- İngiltere Championship: 78.4 puan



7- Belçika Jupiler Pro Lig: 78.1 puan



8- Brazilya Serie A: 78 puan



9- Portekiz Primeira Liga: 77.3 puan



10- ABD MLS: 76.6 puan



11- Arjantin Liga Profesional: 76.5 puan



12- Danimarka Superliga: 76.3 puan



13- Polonya Ekstraklasa: 75.6 puan



14- Türkiye Süper Ligi: 75.3 puan



15- Hollanda Eredivisie: 75.3 puan



16- Hırvatistan Prva HNL: 75.0 puan



17- Almanya Bundesliga 2: 74.8 puan



18- Japonya J1 Lig: 74.7 puan



19- İsviçre Super League: 74.5 puan



20- İspanya Segunda Division: 74.3 puan



