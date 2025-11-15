Opta verileriyle şok sıralama! Dünyanın en güçlü 20 ligi açıklandı: Süper Lig’in yeri şaşırttı

Futbol istatistik şirketi Opta'nın dünya genelindeki kulüp performansları, ortalama reytingler ve rekabet derinliğini baz alarak hazırladığı listede Süper Lig’in sıralaması şaşırttı. İlk 5 sırayı Avrupa'nın beş büyük ligi alırken, listede ABD ve Arjantin gibi ülkelerin ligleri de yer buldu.
Opta, futbol dünyasının en prestijli veri analizi şirketlerinden biri olarak, kulüplerin Opta Power Rankings reytinglerini temel alarak dünyanın en güçlü liglerini sıraladı. Bu değerlendirmede, her ligdeki takımların ortalama reytingleri ile en üst seviye kulüp performansları dikkate alınarak rekabet derinliği ve genel kalite ölçülüyor.
Top 20 ligin 16'sı Avrupa'dan çıkarken, Süper Lig de listede kendine yer buldu. İşte dünyanın en güçlü ligleri sıralaması:
1- İngiltere Premier Lig: 91 puan
2- İspanya La Liga: 84.9 puan
3- Almanya Bundesliga: 84.7 puan
4- İtalya Serie A: 83.9 puan
5- Fransa Ligue 1: 82.5 puan
6- İngiltere Championship: 78.4 puan
7- Belçika Jupiler Pro Lig: 78.1 puan
8- Brazilya Serie A: 78 puan
9- Portekiz Primeira Liga: 77.3 puan
10- ABD MLS: 76.6 puan
11- Arjantin Liga Profesional: 76.5 puan
12- Danimarka Superliga: 76.3 puan
13- Polonya Ekstraklasa: 75.6 puan
14- Türkiye Süper Ligi: 75.3 puan
15- Hollanda Eredivisie: 75.3 puan
16- Hırvatistan Prva HNL: 75.0 puan
17- Almanya Bundesliga 2: 74.8 puan
18- Japonya J1 Lig: 74.7 puan
19- İsviçre Super League: 74.5 puan
20- İspanya Segunda Division: 74.3 puan