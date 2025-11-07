Osimhen Cristiano Ronaldo’nun geçilmez rekoruna göz dikti: 3 maç kaldı!

Victor Osimhen, bu sezon arka arkaya çıktığı üç Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında da “maçın en iyi oyuncusu” ödülüne layık görüldü. Nijeryalı golcü, etkili performansıyla Şampiyonlar Ligi’nde arka arkaya oynanan Liverpool, Bodo/Glimt ve Ajax karşılaşmalarında “maçın en iyi oyuncusu” oldu. Yıldız golcü Şampiyonlar Ligi’nde Haftanın Karması’nda da yer aldı. Osimhen, hat-trick yaptığı Ajax karşılaşmasından sonra maç topunu hatıra olarak evine götürdü.







