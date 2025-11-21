Yeni Şafak
Osimhen ile Barış Alper Yılmaz özel görüştü! Dikkat çeken ifadeler kullandı

09:4521/11/2025, Cuma
G: 21/11/2025, Cuma
Galatasaray'da Nijeryalı yıldız Victor Osimhen, sakatlığı nedeniyle Gençlerbirliği maçında forma giyemeyecek. Zorlu mücadele öncesi golcü oyuncu, Barış Alper Yılmaz'la özel bir görüşme yaptı.

Bu sezona etkileyici bir başlangıç yapan Barış Alper Yılmaz, ilk iki hafta Gaziantep (2) ve Karagümrük (1) ağlarını havalandırmış ancak sonrasında suskun kalmıştı.

Sol arka adalesinde orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edilen Victor Osimhen sıradaki Gençlerbirliği ve U.S Gilloise maçlarını kaçıracak.

Sabah'ın haberine göre son dönemde Galatasaray taraftarı ile arası açılan milli futbolcuyu Osimhen motive etmeye başladı. Osimhen'in Barış Alper Yılmaz ile yaptığı görüşmede futbolcuya, "İspanya'ya karşı harika oynadın. Devamını Galatasaray'da getireceksin. Yanındayım ve sana güveniyorum" ifadelerini kullandı.

Ayrıca futbolcunun yapılan kontrollerde sol elinde çatlak tespit edildiği öğrenildi. Fakat futbolcunun fedakarlık yaparak sahaya çıkacağı aktarıldı.


#Galatasaray
#Barış Alper Yılmaz
#Victor Osimhen
