Osimhen gözyaşlarıyla oyundan çıkmıştı: Sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı

Osimhen gözyaşlarıyla oyundan çıkmıştı: Sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı

09:3417/11/2025, Pazartesi
G: 17/11/2025, Pazartesi
Galatasaray’ın golcüsü Victor Osimhen, Nijerya’nın 2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri play-off finalinde Demokratik Kongo ile oynadığı maçta sakatlanarak ikinci yarıya çıkamadı. Maç sonrası Nijerya cephesinden açıklama geldi.

Galatasaray’ın yıldız forveti Victor Osimhen, Nijerya formasıyla çıktığı 2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri play-off finalinde talihsiz bir sakatlık yaşadı.

Demokratik Kongo karşısındaki kritik mücadelede Osimhen, ilk devrenin sonunda oyundan alındı ve ikinci yarıda sahaya dönemedi.

Maç sonrasında konuşan Nijerya Teknik Direktörü Eric Chelle, Osimhen’in devre arasında bacağının arkasında ağrı hissettiğini belirterek, “Bu nedenle oyundan çıkardık” dedi.

Fransız basınında yer alan bilgilere göre yıldız oyuncu, soyunma odasına giderken gözyaşlarını tutamadı.

Nijeryalı golcü, eylül ayında Ruanda ile oynanan milli maçta da bir sakatlık geçirmişti.

Nijerya,, normal süresi ve uzatmaları eşitlikle geçen mücadelede penaltı atışları sonunda Demokratik Kongo’ya mağlup olarak Dünya Kupası’na katılma hakkını kaybetti.

