Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Osimhen'den şok tavır! Lookman'la kavgası sonrası kampı terk etti

Osimhen'den şok tavır! Lookman'la kavgası sonrası kampı terk etti

Tuğçe Erginkoç
20:366/01/2026, Salı
G: 6/01/2026, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber

Afrika Uluslar Kupası son 16 turunda Nijerya'nın Mozambik'i 4-0 yendiği karşılaşmada Victor Osimhen, takım arkadaşı Ademola Lookman ile kavga etmişti. Galatasaraylı yıldızın milli takım kampını terk ettiği öne sürüldü.

Nijerya Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Victor Osimhen'le ilgili olay bir iddia ortaya atıldı.

Nijerya basınından Arise TV'nin milli takım kaynaklarına dayandırdığı habere göre Osimhen, Lookman'la tartıştığı maçtan sonra stadyumu terk etti, akreditasyonunu bıraktı ve milli takımla "işinin bittiğini" ilan ederek Türkiye'ye döneceğini söyledi.

Nijerya Futbol Federasyonu'nun üst düzey yetkililerinin oyuncuya ulaşmak için harekete geçtiği ve federasyon başkanının forveti sakinleştirmeye çalıştığı bildirildi.

#Victor Osimhen
#Nijerya
#Galatasaray
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
MEB bursluluk sınavı ne zaman? 2026 İOKBS sınav ve başvuru takvimi