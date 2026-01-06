Osimhen'den şok tavır! Lookman'la kavgası sonrası kampı terk etti

Afrika Uluslar Kupası son 16 turunda Nijerya'nın Mozambik'i 4-0 yendiği karşılaşmada Victor Osimhen, takım arkadaşı Ademola Lookman ile kavga etmişti. Galatasaraylı yıldızın milli takım kampını terk ettiği öne sürüldü.
Nijerya Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Victor Osimhen'le ilgili olay bir iddia ortaya atıldı.
Nijerya basınından Arise TV'nin milli takım kaynaklarına dayandırdığı habere göre Osimhen, Lookman'la tartıştığı maçtan sonra stadyumu terk etti, akreditasyonunu bıraktı ve milli takımla "işinin bittiğini" ilan ederek Türkiye'ye döneceğini söyledi.
Nijerya Futbol Federasyonu'nun üst düzey yetkililerinin oyuncuya ulaşmak için harekete geçtiği ve federasyon başkanının forveti sakinleştirmeye çalıştığı bildirildi.