Pep Guardiola’nın sözleri basın toplantısına damga vurdu: ‘Ben olsam yapardım’

16:1627/01/2026, Salı
G: 27/01/2026, Salı
Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yarın Manchester City ile karşı karşıya gelecek. Bu mücadele öncesinde Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola açıklamalarda bulundu.

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi grup etabının son maçında deplasmanda İngiliz temsilcisi Manchester City ile karşılaşacak.

City Teknik Direktörü Pep Guardiola, bu mücadele öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Guardiola şu ifadeleri kullandı:

“Yarın Galatasaray'ı yenmek istiyoruz. Bütün futbolcuları izledim. Türkiye'de olağanüstü oyuncular var. Hepsi üst düzey oyuncular. Müthiş bir çaba harcamak zorundayız. Eksiklerimiz de var.”

“Futbolcuyken Türkiye'de bir deplasmana çıktım. Teknik direktörken asla bu olmadı. İstanbul'da kulüp olarak özel bir gece yaşadık ama bu bir Türk takımına karşı değildi. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş'a karşı oynamadık. Yarın da üst seviye bir takımla karşılaşacağız.”

“Osimhen'in bağlantı oluşturabileceği özel oyuncular var. Sane çok hızlı, çok atik... Gündo, Lemina... Tecrübeli oyuncuları var. Galatasaray, Türkiye'nin en iyi takımlarından biri."

Soru: "Sane ve Gündoğan sizi iyi tanıyorlar. Teknik direktörleriyle sizin hakkında, taktikleriniz hakkında konuşabilirler."


Pep Guardiola: "Yapmalılar. Ben olsam yapardım. Birbirimizi iyi tanıyoruz. Yarın tabii ki kimin oynayıp kimin oynamayacağını bilmiyor olacaklar. Tabii eğer soyunma odasında bir köstebeğimiz yoksa." (Gülerek)

“Ederson'dan, İlkay'dan, Sane'den Türkiye'deki atmosfer hakkında hep güzel bilgiler aldım."

