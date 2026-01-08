Portekiz'de Mourinho depremi: Gece yarısı kararını açıkladı!

Braga mağlubiyetiyle kupadan elenen Benfica'da dünyaca ünlü teknik direktör, maçın bitiş düdüğüyle birlikte radikal bir karar aldı.
Benfica, sahasında oynadığı maçta Braga'ya 3-1 mağlup olurken Lig Kupası'na yarı final turunda veda etti. Bu mağlubiyet tribündeki taraftarları öfkelendirirken, Mourinho Portekiz Kupası'nda oynanacak Porto maçı öncesi aldığı kararı duyurdu.
Karşılaşma sonrası kimsenin eve gitmeyeceğini ve tüm ekibin tesislerde kalacağına yönelik karar aldığını belirten Mourinho şöyle konuştu:
"Bugün, final oynayacağımızı düşünerek eve dönmüyoruz ve tesislere gidiyoruz. Oyuncular tesislerde kalacak, yarın antrenman var, ertesi gün de antrenman var. Ancak cumartesi günü maç yok. Cumartesi final olmadığı için bir sonraki maçımız önümüzdeki çarşamba FC Porto ile olacak.
Tesislere vardığımızda herkes kendi odasına çekilecek. Oyuncuların benim kadar iyi uyumasını diliyorum; yani hiç uyumamalarını. Onlara dilediğim şey bu. Uyumamalarını ve benim düşüneceğim gibi çok düşünmelerini istiyorum.
Ardından yarın, soyunma odasında yaşanmayan şeyi yapmaya başlayacağız: konuşacağız. Soyunma odasında bir monolog vardı ve monolog bana göre değil; ben oyuncularımla diyalog kurmayı severim. İlk yarı ile ikinci yarı arasındaki farkları konuşacağız."