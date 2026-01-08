Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Portekiz'de Mourinho depremi: Gece yarısı kararını açıkladı!

Portekiz'de Mourinho depremi: Gece yarısı kararını açıkladı!

10:298/01/2026, Perşembe
G: 8/01/2026, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber

Braga mağlubiyetiyle kupadan elenen Benfica'da dünyaca ünlü teknik direktör, maçın bitiş düdüğüyle birlikte radikal bir karar aldı.

Benfica, sahasında oynadığı maçta Braga'ya 3-1 mağlup olurken Lig Kupası'na yarı final turunda veda etti. Bu mağlubiyet tribündeki taraftarları öfkelendirirken, Mourinho Portekiz Kupası'nda oynanacak Porto maçı öncesi aldığı kararı duyurdu.


Karşılaşma sonrası kimsenin eve gitmeyeceğini ve tüm ekibin tesislerde kalacağına yönelik karar aldığını belirten Mourinho şöyle konuştu:


"Bugün, final oynayacağımızı düşünerek eve dönmüyoruz ve tesislere gidiyoruz. Oyuncular tesislerde kalacak, yarın antrenman var, ertesi gün de antrenman var. Ancak cumartesi günü maç yok. Cumartesi final olmadığı için bir sonraki maçımız önümüzdeki çarşamba FC Porto ile olacak.


Tesislere vardığımızda herkes kendi odasına çekilecek. Oyuncuların benim kadar iyi uyumasını diliyorum; yani hiç uyumamalarını. Onlara dilediğim şey bu. Uyumamalarını ve benim düşüneceğim gibi çok düşünmelerini istiyorum.


Ardından yarın, soyunma odasında yaşanmayan şeyi yapmaya başlayacağız: konuşacağız. Soyunma odasında bir monolog vardı ve monolog bana göre değil; ben oyuncularımla diyalog kurmayı severim. İlk yarı ile ikinci yarı arasındaki farkları konuşacağız."


#Benfica
#Mourinho
#Braga
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
15 TATİL TARİHLERİ 2025: Yarıyıl tatili ne zaman? MEB 1. dönem karneleri...