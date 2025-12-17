Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Beşiktaş'ta krizin böylesi görülmedi! Dev derbi öncesi Rafa Silva belirsizliği

Beşiktaş'ta krizin böylesi görülmedi! Dev derbi öncesi Rafa Silva belirsizliği

09:5917/12/2025, Çarşamba
G: 17/12/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber

Siyah-beyazlı camiada flaş bir "hazır değilim" krizi patlak verdi. Beşiktaş'ın sezon başında büyük umutlarla kadrosuna kattığı Portekizli yıldız, kritik Trabzonspor derbisi öncesi teknik heyete şaşırtan bir talepte bulundu.

Beşiktaş'ta Rafa Silva krizi devam ediyor. Portekizli yıldızın geleceği hala belirsiz.


BeIN Sports'un haberine göre Rafa Silva, kendisini hazır hissetmediği için Trabzonspor maçında kadroya girmek istemedi.


Portekizli futbolcunun Rizespor ve Fenerbahçe maçlarında kadroda yer alıp almayacağının henüz netleşmediği bilgisi paylaşıldı.


Trabzonspor mücadelesi öncesi konuşan Sergen Yalçın, Rafa Silva hakkında, "Rafa Silva ile hocalar konuştu. Hazır olmadığını, kadroda olmak istemediğini söyledi. Kadroya almadık. Ofansif hatta da eksiklerimiz var, ihtiyacımız olduğu bir dönem. Kendisi 'kadroya girebilirim' derse alırız kadroya, problem yok." ifadelerini kullanmıştı.


Sözleşmesi Haziran 2027'de sona erecek olan deneyimli futbolcu, bu sezon 16 maçta 5 gol attı, 3 asist yaptı.


#Rafa Sila
#Beşiktaş
#Fenerbahçe
#Ziraat Türkiye Kupası
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ŞOK aktüel 17 Aralık 2025 ürünler kataloğu yayımlandı