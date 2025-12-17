Siyah-beyazlı camiada flaş bir "hazır değilim" krizi patlak verdi. Beşiktaş'ın sezon başında büyük umutlarla kadrosuna kattığı Portekizli yıldız, kritik Trabzonspor derbisi öncesi teknik heyete şaşırtan bir talepte bulundu.
Beşiktaş'ta Rafa Silva krizi devam ediyor. Portekizli yıldızın geleceği hala belirsiz.
BeIN Sports'un haberine göre Rafa Silva, kendisini hazır hissetmediği için Trabzonspor maçında kadroya girmek istemedi.
Portekizli futbolcunun Rizespor ve Fenerbahçe maçlarında kadroda yer alıp almayacağının henüz netleşmediği bilgisi paylaşıldı.
Trabzonspor mücadelesi öncesi konuşan Sergen Yalçın, Rafa Silva hakkında, "Rafa Silva ile hocalar konuştu. Hazır olmadığını, kadroda olmak istemediğini söyledi. Kadroya almadık. Ofansif hatta da eksiklerimiz var, ihtiyacımız olduğu bir dönem. Kendisi 'kadroya girebilirim' derse alırız kadroya, problem yok." ifadelerini kullanmıştı.
Sözleşmesi Haziran 2027'de sona erecek olan deneyimli futbolcu, bu sezon 16 maçta 5 gol attı, 3 asist yaptı.