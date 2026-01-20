Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Real Madrid - Monaco Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler

Real Madrid - Monaco Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler

09:2820/01/2026, Salı
G: 20/01/2026, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber

UEFA Şampiyonlar Ligi 7. haftasında Real Madrid evinde Monaco’yu konuk ediyor. Bu akşam saat 23.00’de başlayacak karşılaşma tabii spor 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Real Madrid - Monaco maç kadrosu ve muhtemel 11’lerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi 7. haftasında sahasında Monaco ile kozlarını paylaşacak. Karşılaşma 23.00’de başlayacak ve tabii spor 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.


Daha önce Monaco ile sadece 2003/04 Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde eşleşen Real Madrid, iç sahada 4-2 mağlup ettiği rakibine dış sahada 3-1 kaybederek deplasman golü kuralıyla turnuvaya veda etmişti.

Fransız takımlarını konuk ettiği son 18 Avrupa kupası maçının sadece birini kaybeden Real Madrid (13G 4B), tek mağlubiyetini Mart 1994'te PSG'den aldı (Kupa Galipleri Kupası).


İspanyol takımlarıyla oynadığı son sekiz Şampiyonlar Ligi maçının beşini kazanan Monaco (3M), son galibiyetini geçen sezonun lig aşamasında Barcelona'yı 2-1 mağlup ederek aldı.


Evinde oynadığı son Şampiyonlar Ligi maçında Manchester City'ye 2-1 mağlup olan Real Madrid, turnuvada 2018/19'dan bu yana üst üste iki iç saha mağlubiyeti almıyor.


Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son beş maçı kaybetmeyen Monaco (2G 3B), daha uzun bir seriyi en son Nisan 2015-Kasım 2016 arasında yakaladı (altı maç).


Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde öne top taşıma hızı en yüksek takım Monaco (2.06 m/s).


Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon en fazla gol atan (9) ve şut pası veren (20) oyuncu Kylian Mbappe.


Forma giydiği son üç Şampiyonlar Ligi maçında da gol atan Folarin Balogun, Monaco tarihinde Fernando Morientes (2004) ve Kylian Mbappe'nin (2017) ardından üst üste dört karşılaşmada fileleri havalandıran üçüncü oyuncu olmak istiyor.


Kylian Mbappe kariyerinde Monaco'ya rakip olduğu 14 resmi maçta 15 gole doğrudan katkı sağladı (11 gol & 4 asist).


Geçen sezondan bu yana Şampiyonlar Ligi'nde hem 20+ şut pası veren (23) hem de 20+ çalım atan (29) sekiz oyuncudan biri, Monaco forması giyen Maghnes Akliouche.


REAL MADRİD - MONACO MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11’LER


REAL MADRİD

1 Thibaut Courtois

17 Raul

18 Alvaro Fernandez

24 Dean Huijsen

5 Jude Bellingham

15 Arda Güler

8 Federico Valverde

14 Aurelien Tchouameni

7 Junior Vinicius

10 Kylian Mbappe

16 Gonzalo


MONACO

16 Philipp Köhn

4 Jordan Teze

12 Caio Henrique

20 Kassoum Ouattara

25 Wout Faes

3 Eric Dier

6 Denis Zakaria

10 Aleksandr Golovin

11 Maghnes Akliouche

14 Mika Biereth

9 Folarin Balogun

#Real Madrid
#Monaco
#ŞAmpiyonlar Ligi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ordu TOKİ konut belirleme kura çekilişi sonuçları isim listesi