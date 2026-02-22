Rıdvan Dilmen'den şampiyonluk tahmini

Galatasaray’ın TÜMOSAN Konyaspor mağlubiyetini değerlendiren Rıdvan Dilmen, şampiyonluk yarışıyla ilgili RAMS Park'ta oynanacak derbiye işaret etti.
Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor’a 2-0 kaybeden Galatasaray, şampiyonluk yarışında yara aldı. Bu sezon ligdeki ikinci yenilgisini yaşayan sarı-kırmızılı ekip 55 puanda kaldı.
Maçı Sports Digitale yayınında değerlendiren Rıdvan Dilmen, Osimhen’li ve Osimhen’siz Galatasaray arasında ciddi fark olduğunu belirterek, sarı-kırmızılıların puan kayıplarının çoğunda Nijeryalı yıldızın forma giymediğini söyledi.
Rıdvan Dilmen, "Galatasaray'ın kaybettiği puanların hemen hemen hepsinde Osimhen yok. Gaziantep beraberliğinde yok, Süper Kupa'da yok, Konya'da yok, Frankfurt'ta yok, Union SG maçında yok..." diye konuştu.
Dilmen ayrıca omurgadaki eksiklerin takımı doğrudan etkilediğini ifade ederek, Lucas Torreira ve Davinson Sanchez gibi isimlerin yokluğunda dengenin bozulduğunu dile getirdi.
Şampiyonluk yarışına dair dikkat çeken bir senaryo da çizen Rıdvan Dilmen, teknik direktör Okan Buruk döneminde ligin bu haftalarında Galatasaray ile Fenerbahçe’nin ilk kez puan puana gelebileceğini belirtti. Dilmen, "Rams Park'ta iki alternatifin yaradığı takım şampiyon olur. Şimdiki şartları ve havayı gördüğümüz zaman orada kazanan şampiyon olacak. Galatasaray o zamana kadar daha sert maçlar oynayacak. Oyundan çok oyuncuların hallerine bakacağız" ifadelerini kullandı.