Rıdvan Dilmen'den şampiyonluk tahmini

Şampiyonluk yarışına dair dikkat çeken bir senaryo da çizen Rıdvan Dilmen, teknik direktör Okan Buruk döneminde ligin bu haftalarında Galatasaray ile Fenerbahçe’nin ilk kez puan puana gelebileceğini belirtti. Dilmen, "Rams Park'ta iki alternatifin yaradığı takım şampiyon olur. Şimdiki şartları ve havayı gördüğümüz zaman orada kazanan şampiyon olacak. Galatasaray o zamana kadar daha sert maçlar oynayacak. Oyundan çok oyuncuların hallerine bakacağız" ifadelerini kullandı.