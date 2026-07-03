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Ronaldo’nun maç sonunda Modric’e ne dediği ortaya çıktı

Ronaldo’nun maç sonunda Modric’e ne dediği ortaya çıktı

09:233/07/2026, Cuma
G: 3/07/2026, Cuma
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2026 FIFA Dünya Kupası Son 32 Turu'nda Hırvatistan’ı 2-1 mağlup eden Portekiz'de, gecenin kahramanı Cristiano Ronaldo maçın ardından mikrofon başına geçti. Karşılaşmada attığı penaltı golüyle Dünya Kupası eleme turlarında gol atan en yaşlı oyuncu unvanını alarak tarih yazan 41 yaşındaki süper yıldız, Modric’e maç sonunda ne dediğini açıkladı.

Portekiz Milli Takımı'nın Hırvatistan'ı 2-1 mağlup ederek Dünya Kupası'nda son 16 turuna yükseldiği karşılaşmanın ardından Cristiano Ronaldo açıklamalarda bulundu.


Luka Modric ile uzun yıllar birlikte forma giydiğini belirten Ronaldo, "Onu hala en üst seviyede oynarken görmek harika. Maçtan sonra kendisine, 'Tebrikler Luka, kariyerinin geleceği için iyi şanslar' dedim." ifadelerini kullandı.


Diogo Jota'yı da anan Portekizli yıldız, "Jota'mız yukarıda ve ışığıyla bizi aydınlatıyor." dedi.


Karşılaşmada zorlandıklarını vurgulayan Ronaldo, "Büyük başarılar kazanmak için önce acı çekmeyi bilmeniz gerekir. Bugün bunu yaşadık." değerlendirmesinde bulundu.


Milli takım kariyerine ilişkin de konuşan Ronaldo, "Fevri kararlar almıyorum. Milli takım kariyerime dair kararımı turnuvadan sonra vereceğim. Şimdi değil." açıklamasını yaptı.


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