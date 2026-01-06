Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Sadettin Saran’dan Yüksel Yıldırım’a "Musaba" telefonu! Transferin perde arkası ilk kez açıklandı

Sadettin Saran’dan Yüksel Yıldırım’a "Musaba" telefonu! Transferin perde arkası ilk kez açıklandı

13:386/01/2026, Salı
G: 6/01/2026, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber

Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çapa, Anthony Musaba’nın Fenerbahçe’ye gidiş sürecini tüm şeffaflığıyla anlattı.

Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çapa Nuri Asan Tesisleri'ndeki basın toplantısında konuştu.


Anthony Musaba'nın transfer sürecine de değinen ve oyuncuyu Türkiye'ye gelme konusunda başkanları Yüksel Yıldırım'ın ikna ettiğini anlatan Çapa, şunları söyledi:


"Oyuncu, sözleşmesine çıkış maddesi koyulması şartıyla geldi ve biz bunu kabul ettik. Gösterdiği performans dikkat çekiciydi ancak son haftalarda performansında düşüş yaşandı.


Kulüpler arasında herhangi bir sorun söz konusu değil. Sayın Saadettin Saran, başkanımız Yüksel Yıldırım'ı arayarak Musaba'ya ilgi duyduklarını, sözleşmedeki maddeyi 2 Ocak itibarıyla yerine getireceklerini iletti. Bu doğrultuda ödeme yapıldı ve oyuncu Fenerbahçe futbolcusu oldu."


Çapa, yerli oyuncu havuzunun dar ve bonservis bedellerinin yüksek olmasının transfer süreçlerini zorlaştırdığını sözlerine ekledi.

#Samsunspor
#Fuat Çapa
#Anthony Musaba
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Karne günü yaklaşıyor! Takdir ve Teşekkür belgesi kaç puanla alınır? 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ve 12. sınıf takdir- teşekkür hesaplama