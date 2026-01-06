Sadettin Saran’dan Yüksel Yıldırım’a "Musaba" telefonu! Transferin perde arkası ilk kez açıklandı

Kulüpler arasında herhangi bir sorun söz konusu değil. Sayın Saadettin Saran, başkanımız Yüksel Yıldırım'ı arayarak Musaba'ya ilgi duyduklarını, sözleşmedeki maddeyi 2 Ocak itibarıyla yerine getireceklerini iletti. Bu doğrultuda ödeme yapıldı ve oyuncu Fenerbahçe futbolcusu oldu."



