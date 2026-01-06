Sadettin Saran’dan Yüksel Yıldırım’a "Musaba" telefonu! Transferin perde arkası ilk kez açıklandı

Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çapa, Anthony Musaba’nın Fenerbahçe’ye gidiş sürecini tüm şeffaflığıyla anlattı.
Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çapa Nuri Asan Tesisleri'ndeki basın toplantısında konuştu.
Anthony Musaba'nın transfer sürecine de değinen ve oyuncuyu Türkiye'ye gelme konusunda başkanları Yüksel Yıldırım'ın ikna ettiğini anlatan Çapa, şunları söyledi:
"Oyuncu, sözleşmesine çıkış maddesi koyulması şartıyla geldi ve biz bunu kabul ettik. Gösterdiği performans dikkat çekiciydi ancak son haftalarda performansında düşüş yaşandı.
Kulüpler arasında herhangi bir sorun söz konusu değil. Sayın Saadettin Saran, başkanımız Yüksel Yıldırım'ı arayarak Musaba'ya ilgi duyduklarını, sözleşmedeki maddeyi 2 Ocak itibarıyla yerine getireceklerini iletti. Bu doğrultuda ödeme yapıldı ve oyuncu Fenerbahçe futbolcusu oldu."
Çapa, yerli oyuncu havuzunun dar ve bonservis bedellerinin yüksek olmasının transfer süreçlerini zorlaştırdığını sözlerine ekledi.