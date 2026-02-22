Salih Özcan Süper Lig devine sıcak bakıyor: Bedava transfer olacak

Transfermarkt'te yer alan haber göre; sözleşmesi haziran ayında sona erecek olan 28 yaşındaki milli futbolcu, sezon sonunda serbest kalabilir. Bu durum, Galatasaray açısından önemli bir fırsat olarak değerlendiriliyor. Yönetimin, bonservis bedeli ödemeden kadroya takviye yapma hedefi doğrultusunda Salih Özcan ismini gündemine aldığı ifade edildi.