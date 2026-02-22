Salih Özcan Süper Lig devine sıcak bakıyor: Bedava transfer olacak

Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund forması giyen milli orta saha Salih Özcan sezon sonunda takımdan ayrılacak. Sözleşme yenilemeye sıcak bakmayan Özcan'ın Süper Lig teklifine sıcak baktığı yazıldı.
Galatasaray, Süper Lig’de şampiyonluk mücadelesini sürdürürken bir yandan da yeni sezonun transfer planlamasını şekillendiriyor. TÜMOSAN Konyaspor maçı sonrası gündeme gelen iddialara göre sarı-kırmızılılar, Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund forması giyen Salih Özcan için devreye girdi.
Transfermarkt'te yer alan haber göre; sözleşmesi haziran ayında sona erecek olan 28 yaşındaki milli futbolcu, sezon sonunda serbest kalabilir. Bu durum, Galatasaray açısından önemli bir fırsat olarak değerlendiriliyor. Yönetimin, bonservis bedeli ödemeden kadroya takviye yapma hedefi doğrultusunda Salih Özcan ismini gündemine aldığı ifade edildi.
Almanya’da kariyerini sürdüren deneyimli orta sahanın, Türkiye’ye dönme fikrine olumlu yaklaştığı belirtildi. Bu sezon Borussia Dortmund formasıyla Bundesliga ve diğer kulvarlarda toplam 8 maçta görev alan Salih Özcan, skor katkısı üretemedi.