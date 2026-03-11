Şampiyonlar Ligi'nde görülmemiş dram! Eski Galatasaraylı hoca acımadı, genç kaleci 17. dakikada gözyaşlarıyla sahayı terk etti

Tottenham’ın geçici menajeri Igor Tudor, Atletico Madrid deplasmanında radikal bir karara imza attı. Kalecisinin peş peşe yaptığı hatalara 17. dakikada "dur" diyen Hırvat teknik adam, genç Kinsky’yi oyundan çıkarıp Vicario’yu sahaya sürdü. Genç kaleci gözyaşlarıyla sahayı terk etti. İşte o anlar...
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında, Atletico Madrid ile Tottenham Hotspur karşı karşıya geldi. İspanya'daki mücadelede, Tottenham'ın genç kalecisi Antonin Kinsky, maçın ilk 15 dakikasında tam 3 gol yiyerek adeta felakete imza attı.
22 yaşındaki Çek file bekçisi, Marcos Llorente, Antoine Griezmann ve Julian Alvarez'in gollerine engel olamadı. Özellikle Griezmann'ın ikinci golünde hatalı bir pas vererek topu rakibe hediye etti, üçüncü golde ise bir takım arkadaşının geri pasını tamamen kaçırarak Alvarez'e kapıyı ardına kadar açtı.
Tottenham'ın geçici teknik direktörü Igor Tudor, bu fiyaskoya daha fazla dayanamadı ve Kinsky'yi 17. dakikada oyundan aldı.
Yerine Guglielmo Vicario'yu sahaya süren Tudor, böylece Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk 20 dakika içinde sakatlık olmadan değiştirilen ilk kaleciyi yaratmış oldu. Oyundan çıkan Kinsky, gözyaşları içinde doğrudan soyunma odasına yöneldi ve bu anlar futbol dünyasında büyük yankı uyandırdı.
Maçın geri kalanında da işler Tottenham için düzelmedi. Vicario da 2 gol daha yedi ve Atletico Madrid, karşılaşmayı 5-2'lik skorla kazandı. Bu sonuçla, eski Galatasaray hocası Tudor'un Tottenham macerası da büyük bir şokla başladı.
İşte o anlar...