Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım: ‘Ölüm tehditi alıyorum’

Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Beşiktaş bu akşam evinde Samsunspor’u konuk edecek. Kritik maç öncesi yaptığı iddialı açıklamalarla gündeme oturan Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, tehditler aldığını duyurdu.
Beşiktaş maçı öncesinde yaptığı açıklamalarla dikkat çeken Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım ölüm tehdidi aldığını iddia etti.
Yıldırım’ın şu ifadeleri kullandı:
“Ürpertici şeyler var. Tehdit. Ölüm tehditi almaya başladım. Bütün herkesi ayağa kaldırdım. Benim gibi tertemiz iş adamı kendi cebinden milyonlarca doları harcarken ben çok düzgün ve efendi şekilde yayınlara çıktım.
Beşiktaş’a sataşmadım. Sadece iddiamı söyledim. Düzgün gidiyoruz. Futbolu değiştirmeye ben vaktimi, paramı ve sağlığımı koyuyorum.
Biz 'Türkiye’de hep 3 büyük takımı mı seyredeceğiz?' dedik. Hiçbir şekilde Beşiktaş’a sataşma yok. Yarın önemli maça çıkacağım. Kimi konuşacağım? Tabii ki Beşiktaş’ı konuşacağım.
Benim gibi kimse dik durmuyor, düzgün konuşmuyor. Hiç yamuğum olmaz. Beşiktaş medyası cımbızla alıp beni hedef yapıyor. Yakıştıramıyorum bunu.
Beşiktaş maçına gidecektim bugün gitmeme kararı aldım. 2 gün Samsunspor'u dimdik kalem gibi eğilmeden destekleyen konuşmalar yaptım. Birileri bunu hazmedemiyor Yüksel Yıldırım'a soruşturma açın diyor.
Bir daha söylüyorum Beşiktaş'a Fenerbahçe'ye Galatasaray'a Trabzonspor'a kafa tutacak seviyelere gelmek üzereyiz de geliyoruz. Bunu bazılarının hazmetmesi çok zor buna alışacaklar buna alıştıracağız yene yene alıştıracağız.''