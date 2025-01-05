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Sergen Yalçın'dan olay Abdülkadir Bitigen açıklaması: 'Galatasaray maçını telafi ettik' dedi

Sergen Yalçın'dan olay Abdülkadir Bitigen açıklaması: 'Galatasaray maçını telafi ettik' dedi

09:455/01/2025, Pazar
G: 5/01/2025, Pazar
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Teknik direktör ve futbol yorumcusu Sergen Yalçın, Galatasaray maçı sonrası çarpıcı bir açıklamada bulundu. Yalçın, geçtiğimiz sezon Antalyaspor'u çalıştırdığı dönemde Galatasaray'la oynadıkları maçın hakemi Abdülkadir Bitigen'le arasında geçen diyaloğu açıkladı.

Sergen Yalçın, Galatasaray-Göztepe maçı sonrası Ekol TV'de açıklamalar yaptı. Sergen Yalçın'ın Abdülkadir Bitigen'le ilgili iddiası gündem oldu.

Sergen Yalçın geçtiğimiz sezon Antalyaspor'u çalıştırdığı dönemde deplasmandaki Galatasaray maçını yöneten Abdülkadir Bitigen için çarpıcı ifadeler kullandı.

Söz konusu maçta Galatasaray'a 2-1 yenilen Antalyaspor'un o dönemki teknik direktörü Sergen Yalçın'ın Abdülkadir Bitigen sözleri şöyle:

"Geçen sene Antalyaspor'dayken Galatasaray maçımız vardı. 2-1 yenildik. Neler olduğunu hatırlarsınız."

"Hakem 6-7 hafta sonra Antalya'ya geldi, maçı kazandık. Hakem 'Galatasaray maçını telafi ettik' dedi. Böyle şey olur mu? Kendisi söyledi, ayıp değil mi?"

Abdülkadir Bitigen geçtiğimiz sezonki Galatasaray-Antalyaspor maçından 6 hafta sonra Antalyaspor'un sahasında Hatayspor'u 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada düdük çalmıştı.

#Sergen Yalçın
#Abdülkadir Bitigen
#Galatasaray

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