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Sergio Ramos'tan sürpriz imza: Yeni adresi belli oldu

Sergio Ramos'tan sürpriz imza: Yeni adresi belli oldu

20:0130/01/2025, Perşembe
G: 30/01/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Serbest statüde yer alan dünyaca ünlü yıldız Sergio Ramos'un yeni adresi belli oluyor. İspanyol savunma oyuncusu 6 aylık sözleşmeyi kabul etti. İşte Sergio Ramos'un yeni adresi...

Son olarak İspanya ekiplerinden Sevilla formasını terleten Sergio Ramos'un yeni adresi belli oluyor.

38 yaşındaki savunma oyuncusu ara transfer döneminde imzayı atmak üzere.

Meksika Ligi ekiplerinden Monterrey, yıldız oyuncu Sergio Ramos ile anlaştı.

İspanyol stoper, kısa süre içerisinde sağlık kontrollerinden geçip resmi imzayı atmak için Meksiya'ya uçacak.

#Sergio Ramos
#Transfer
#Monterrey

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