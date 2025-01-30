Sergio Ramos'tan sürpriz imza: Yeni adresi belli oldu

Serbest statüde yer alan dünyaca ünlü yıldız Sergio Ramos'un yeni adresi belli oluyor. İspanyol savunma oyuncusu 6 aylık sözleşmeyi kabul etti. İşte Sergio Ramos'un yeni adresi...
Son olarak İspanya ekiplerinden Sevilla formasını terleten Sergio Ramos'un yeni adresi belli oluyor.
38 yaşındaki savunma oyuncusu ara transfer döneminde imzayı atmak üzere.
Meksika Ligi ekiplerinden Monterrey, yıldız oyuncu Sergio Ramos ile anlaştı.
İspanyol stoper, kısa süre içerisinde sağlık kontrollerinden geçip resmi imzayı atmak için Meksiya'ya uçacak.