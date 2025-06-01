Shakhtar Donetsk'in başına geçen Arda Turan Süper Lig deviyle rakip olabilir

Turnuvada grup aşamasına yükselebilmek için dört tur atlaması gerekecek olan Ukrayna temsilcisi tüm aşamalarda seri başı olarak yer alacak. Arda Turan'ın takımı, herhangi bir turda elenmesi halinde yoluna Avrupa Konferans Ligi'nden devam edecek.