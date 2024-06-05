Spor

Sinan Engin'den Montella'ya tepki: 'Sen menajer kuklasısın'

11:47 - 5/06/2024 Çarşamba
Güncelleme: 13:27 - 5/06/2024 Çarşamba
Yeni Şafak

Futbol yorumcusu Sinan Engin, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın İtalya ile oynanan hazırlık maçındaki oyuncu değişikliklerine tepki gösterdi.

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A Milli Takım, özel maçta İtalya ile karşı karşıya geldi.

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Bologna'da oynanan karşılaşma 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

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Maçın ardından yorumcu Sinan Engin, teknik direktör Vincenzo Montella'nın kadro tercihleri eleştirdi.

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Sinan Engin, Semih Kılıçsoy'u son 10 dakikada oyuna almasını tepkiyle karşıladı.

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"Montella efendi 33 maçta sıfır golü olan Abdülkadir Ömürü oyuna alıyor."

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"35 maçta 12 gol 4 asisti olan Semih Kılıçsoy'u kenarda bekletiyor."


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"Sen menajer kuklası satılık bir hainsin."

#Türkiye
#Semih Kılıçsoy
#Sinan Engin
#Vincenzo Montella
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