Sinan Engin'den Montella'ya tepki: 'Sen menajer kuklasısın'

Futbol yorumcusu Sinan Engin, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın İtalya ile oynanan hazırlık maçındaki oyuncu değişikliklerine tepki gösterdi.
A Milli Takım, özel maçta İtalya ile karşı karşıya geldi.
Bologna'da oynanan karşılaşma 0-0 beraberlikle sonuçlandı.
Maçın ardından yorumcu Sinan Engin, teknik direktör Vincenzo Montella'nın kadro tercihleri eleştirdi.
Sinan Engin, Semih Kılıçsoy'u son 10 dakikada oyuna almasını tepkiyle karşıladı.
"Montella efendi 33 maçta sıfır golü olan Abdülkadir Ömürü oyuna alıyor."
"35 maçta 12 gol 4 asisti olan Semih Kılıçsoy'u kenarda bekletiyor."
"Sen menajer kuklası satılık bir hainsin."