Son 5 yılın en iyi takımları açıklandı! İlk 30'da tek Türk takımı

13:157/03/2026, Cumartesi
G: 7/03/2026, Cumartesi
Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), son 5 yılın en iyi takımlarını açıkladı. Listede ilk 30'a Türkiye'den sadece bir takım girebildi. İşte detaylar...

IFFHS, 2021 ile 2025 yılları arasındaki 'Kulüpler Dünya Sıralaması'nı duyurdu. Real Madrid'in son 5 yılın en iyi takımı olurken, onu İngiliz devi Manchester City takip etti. NTV Spor'un IFFHS'den aktardığı bilgilere göre dünya kulüpler sıralamasında ilk 10 sıra ve Türk takımlarının konumları şöyle:

1- Real Madrid: 1753 puan

2- Manchester City: 1605 puan

3- Flamengo: 1536 puan

4- Paris Saint-Germain: 1470 puan

5- Palmeiras: 1449 puan




6- Bayern Münih: 1433 puan

7- Inter: 1430 puan

8- Chelsea: 1334 puan

9- Barcelona: 1332 puan

10- Liverpool: 1265 puan




28- Fenerbahçe: 985 puan

45- Galatasaray: 879,5 puan

127- Beşiktaş: 572,5 puan

#Futbol
#Fenerbahçe
#Galatasaray
#Beşiktaş
