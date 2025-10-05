Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Süper Lig'de flaş ayrılık: Teknik adamın görevine son verildi

Süper Lig'de flaş ayrılık: Teknik adamın görevine son verildi

Haber Merkezi
11:255/10/2025, Pazar
G: 5/10/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber

Süper Lig'de 8. hafta itibarıyla bir teknik adamın daha görevine son verildi.

Süper Lig'de yeni bir hoca ayrılığı daha yaşandı.

Son olarak Kocaelispor'a deplasmanda 1-0 kaybeden Eyüpspor'da Selçuk Şahin ile yollar ayrıldı.


Eyüpspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Teknik Direktörümüz Selçuk Şahin’in Kocaelispor maçı sonrası iletmiş olduğu istifa talebi, yönetim kurulumuz ile yapılan karşılıklı değerlendirme sonucunda kabul edilmiştir.


Kendisine kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

#Süper Lig
#Eyüpspor
#Selçuk Şahin
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KPSS SONUÇ TARİHİ 2025: KPSS sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak 2025?