Süper Lig'de flaş ayrılık: Teknik adamın görevine son verildi

Süper Lig'de 8. hafta itibarıyla bir teknik adamın daha görevine son verildi.
Süper Lig'de yeni bir hoca ayrılığı daha yaşandı.
Son olarak Kocaelispor'a deplasmanda 1-0 kaybeden Eyüpspor'da Selçuk Şahin ile yollar ayrıldı.
Eyüpspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Teknik Direktörümüz Selçuk Şahin’in Kocaelispor maçı sonrası iletmiş olduğu istifa talebi, yönetim kurulumuz ile yapılan karşılıklı değerlendirme sonucunda kabul edilmiştir.
Kendisine kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."