Süper Lig'de haftanın 11'i belli odu: Trabzonspor-Beşiktaş derbisinden iki isim kadroda

İstatistik sitesi Sofascore, Süper Lig’de 16. haftanın 11’ini belirledi. Galatasaray ve Fenerbahçe’den ikişer futbolcu kadroda yer aldı. Trabzonspor-Beşiktaş derbisinden de iki takımdan birer isim 11’e girmeyi başardı. Haftayı bir gol bir asistle kapatan Leroy Sane'nin kadroda olmayışı sarı-kırmızılıların tepkisini çekti. İşte Süper Lig'de haftanın 11'i:
Bilal Bayazit (Kayserispor): 9.2 puan
Roland Sallai (Galatasaray): 8.2 puan
Samet Akaydin (Çaykur Rizespor): 8.6 puan
Hrvoje Smolcic (Kocaelispor): 8.1 puan
Casper Hojer (Çaykur Rizespor): 7.9 puan
İlkay Gündoğan (Galatasaray): 8 puan
Vaclav Cerny (Beşiktaş): 8.5 puan
Oleksandr Zubkov (Trabzonspor): 8.7 puan
Anderson Talisca (Fenerbahçe): 8.8 puan
Marco Asensio (Fenerbahçe): 9.3 puan
Eldor Shomurodov (Başakşehir): 8.1 puan
Haftanın 11'inin sahaya dizilişi