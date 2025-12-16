Yeni Şafak
Süper Lig'de haftanın 11'i belli odu: Trabzonspor-Beşiktaş derbisinden iki isim kadroda

Süper Lig'de haftanın 11'i belli odu: Trabzonspor-Beşiktaş derbisinden iki isim kadroda

Selman Ağrıkan
13:5916/12/2025, Salı
G: 16/12/2025, Salı
Yeni Şafak
İstatistik sitesi Sofascore, Süper Lig’de 16. haftanın 11’ini belirledi. Galatasaray ve Fenerbahçe’den ikişer futbolcu kadroda yer aldı. Trabzonspor-Beşiktaş derbisinden de iki takımdan birer isim 11’e girmeyi başardı. Haftayı bir gol bir asistle kapatan Leroy Sane'nin kadroda olmayışı sarı-kırmızılıların tepkisini çekti. İşte Süper Lig'de haftanın 11'i:

Bilal Bayazit (Kayserispor): 9.2 puan

Roland Sallai (Galatasaray): 8.2 puan

Samet Akaydin (Çaykur Rizespor): 8.6 puan

Hrvoje Smolcic (Kocaelispor): 8.1 puan

Casper Hojer (Çaykur Rizespor): 7.9 puan

İlkay Gündoğan (Galatasaray): 8 puan

Vaclav Cerny (Beşiktaş): 8.5 puan

Oleksandr Zubkov (Trabzonspor): 8.7 puan

Anderson Talisca (Fenerbahçe): 8.8 puan

Marco Asensio (Fenerbahçe): 9.3 puan

Eldor Shomurodov (Başakşehir): 8.1 puan

Haftanın 11'inin sahaya dizilişi

#Süper Lig
#Fenerbahçe
#Galatasaray
#Trabzonspor
#Beşiktaş
Kayseri’de kar yağışı etkili oldu: Kayseri’de okullar tatil mi, Valilik açıklama yaptı mı?