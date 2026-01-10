Yeni Şafak
Süper Lig'in eski yıldızından olay sözler: "Galatasaray'ı reddetmek aptallıktı"

Süper Lig'in eski yıldızından olay sözler: "Galatasaray'ı reddetmek aptallıktı"

10/01/2026, Cumartesi
G: 10/01/2026, Cumartesi
Kariyerinde Liverpool, Çaykur Rizespor, Gaziantepspor, Adanaspor ve PAOK gibi takımlarda forma giyen eski futbolcudan, sürpriz bir Galatasaray çıkışı geldi. İşte ayrıntılar...

Bir dönem Liverpool, Çaykur Rizespor, Gaziantepspor, Adanaspor ve PAOK gibi takımlarda da forma giyen eski kaleci Charles Itandje, kariyerine ilişkin olay bir itirafta bulundu.

Nafi Alpay'ın aktardığı habere göre Itandje, Liverpool'da oynadığı dönem Galatasaray'ı reddettiğini ancak bundan pişman olduğunu dile getirdi.

Charles Itandje'nin konuya ilişkin açıklaması şöyle:


"Liverpool’da oynadığım dönem, sezon sonunda Galatasaray’dan teklif aldım. Ancak teklif Liverpool’da kazandığımdan daha düşüktü. Üçte biriydi. Teklif haziran ayında geldi. Teklif menajerim aracılığıyla gelmedi; Rafa Benitez’in bağlı olduğu menajerlik ajansından geldi."

"Kariyerim açısından iyi olacağını düşündüğümüz için menajerimle beraber İstanbul’a gittik. Galatasaray’ın o dönemdeki teknik direktörü de bir önceki sezon Bayer Leverkusen’i çalıştırmış Alman bir teknik direktördü ismini hatırlamıyorum. Galatasaray sportif direktörü, menajerim ve Türk bir tercüman ile görüşmeler için bir ofise geçtik; ancak Galatasaray’da zaten herkes Fransızca konuşuyordu. Taksim’de bir Fransız okulları var. Entelektüellerin kulübü, bunu bilmek gerekir. Bu durum kararımı etkileyecekti neredeyse."

"Liverpool’da ciddi bir kültür çatışması vardı. Galatasaray ile Lens’te yaşadıklarıma biraz daha yaklaşabilirdim. Galatasaray’a gitmemekle aptallık ettim. Kulüp olarak kişiliğime uygun bir kulüp olduğunu biliyordum. Üstelik Türklerin futbol tutkusu da ayrı bir etkendi. Türkiye’deyken kendi kendime 'Reddetmekle ne kadar aptalca davrandım.' dedim."

