Suudi Arabistan’da şok ayrılık: Sözleşmeyi feshetti, ülkeyi terk etti!

14:1714/09/2025, Pazar
G: 14/09/2025, Pazar
Al Hilal, Suudi Arabistan Pro Ligi’nde 2025/26 sezonunda henüz forma giymeyen 27 yaşındaki yıldız sol bekin sözleşmesini tek taraflı feshetmesiyle büyük bir kriz yaşadı.

Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Al Hilal, yıldız isim ile büyük bir transfer krizi yaşadığını resmi sitesi üzerinden açıkladı.


2025/26 sezonunda henüz forma şansı bulamayan 27 yaşındaki sol bek oyuncusu Renan Lodi, takımı ile olan sözleşmesini tek taraflı olarak feshetti.


Ülkesi Brezilya'ya dönen Lodi, son durum hakkında "Son haftalarda Al Hilal ile dostane bir çözüm bulmaya çalıştım ama hiçbir yanıt alamadım. Avukatım bana, mesleğimi icra etme hakkımdan mahrum bırakılamayacağımı söyledi." sözlerini sarf etti.


Öte yandan Suudi Arabistan ekibinden yapılan açıklamada, kulübün haklarını korumak için gerekli tüm yasal adımları atmaktan çekinmeyeceğini ve bu konuyla ilgili tüm gelişmelerin, Al-Hilal taraftarlarına karşı şeffaflık adına kamuoyuyla paylaşılacağı aktarıldı.


Al Hilal'in 2024/25 sezonu kış transfer döneminde 23 milyon Euro bedelle Marsilya'dan kadrosuna kattığı oyuncu, bu süre zarfında ligde 35 maça çıktı ve 3 gol / 9 asistlik performans sergiledi.


