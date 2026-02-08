Talisca imzayı attı: Yeni maaşı da ortaya çıktı

Sarı-lacivertliler, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Brezilyalı yıldız Anderson Talisca ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı. 32 yaşındaki futbolcunun yeni maaşı da belli oldu.

1 /5 Fenerbahçe, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Anderson Talisca ile yeni kontrat için anlaşmaya vardı.

2 /5 Sarı-lacivertli yönetimin sunduğu 2 yıllık teklifi kabul eden Brezilyalı futbolcu, kariyerine Fenerbahçe’de devam etme kararı aldı.

3 /5 Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu’nun aktardığı bilgilere göre; Talisca ile yıllık 5 milyon euro ücret üzerinden 2 yıllık sözleşme imzalandı.

4 /5 32 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe formasıyla bugüne kadar çıktığı 56 maçta 31 gol atarken 6 asistlik katkı sağladı.