Talisca imzayı attı: Yeni maaşı da ortaya çıktı

Talisca imzayı attı: Yeni maaşı da ortaya çıktı

8/02/2026, Pazar
G: 8/02/2026, Pazar
Sarı-lacivertliler, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Brezilyalı yıldız Anderson Talisca ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı. 32 yaşındaki futbolcunun yeni maaşı da belli oldu.

Fenerbahçe, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Anderson Talisca ile yeni kontrat için anlaşmaya vardı.

Sarı-lacivertli yönetimin sunduğu 2 yıllık teklifi kabul eden Brezilyalı futbolcu, kariyerine Fenerbahçe’de devam etme kararı aldı.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu’nun aktardığı bilgilere göre; Talisca ile yıllık 5 milyon euro ücret üzerinden 2 yıllık sözleşme imzalandı.

32 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe formasıyla bugüne kadar çıktığı 56 maçta 31 gol atarken 6 asistlik katkı sağladı.

Talisca, performansıyla hem teknik heyetin hem de taraftarların vazgeçilmez isimlerinden biri olmayı başardı.

