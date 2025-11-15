Talisca'nın evine verdiği 'gizemli sipariş' şaşkınlığa neden oldu

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Anderson Talisca hakkında ülkesi Brezilya'dan (Corinthians, Flamengo, Bahia) büyük transfer iddiaları ortaya atılmıştı. Ancak 31 yaşındaki futbolcunun Türkiye'deki geleceğine dair yaptığı hazırlıklar, bu iddiaları çürütecek nitelikte.
Fenerbahçe'nin geçen sezon devre arasında Al-Nassr'dan kadrosuna kattığı Anderson Talisca, bu sezonki etkili performansıyla göz doldurmaya devam ediyor. Sarı-lacivertli formayla oynadığı 8 maçta toplam 5 gol ve 3 asistle skora damga vuran 31 yaşındaki Brezilyalı yıldızın geleceği ise transfer kulislerini hareketlendirdi.
Sözcü'nün haberine göre, Talisca'ya anavatanı Brezilya'dan yoğun ilgi yağıyor. Corinthians, Flamengo ve Bahia gibi köklü kulüplerin, deneyimli orta saha oyuncusunu kadrolarına katmak için nabız yokladığı belirtiliyor.
Özellikle Corinthians'ın FIFA kısıtlamalarına rağmen Talisca'yı öncelikli hedef olarak gördüğü, ocak ayında ön sözleşme imzalamayı planladığı ifade edildi.
Flamengo ise Gerson'un olası ayrılığı sonrası boşluğu doldurmak adına harekete geçmiş; Bahia da altyapısından yetiştiği kulüp olarak duygusal bir bağla devrede.
EVİNE SİPARİŞ VERDİ
Ancak Talisca'nın son hamleleri, ayrılık iddialarını adeta yalanlıyor. Brezilyalı futbolcu, uzun vadeli bir Fenerbahçe planı yaptığına işaret eden yatırımlara girişti: Evine özel bir rejenerasyon odası kurmayı tasarlayan yıldız, fizyoterapi ekipmanları ve recovery aletleri için sipariş verdi bile.
Bu gelişme, Talisca'nın Türkiye macerasını sezon sonunda noktalamayacağına dair yorumları güçlendirirken, taraftarlar arasında "Kalıcı bir yıldız" umudunu yeşertti.
Talisca'nın mevcut sözleşmesi Haziran 2026'ya kadar uzanıyor ve piyasa değeri 10 milyon euro seviyesinde. Mourinho'nun ayrılığından sonra takımda uyum sorunları yaşadığına dair spekülasyonlar olsa da, bu yatırımlar geleceğin İstanbul’da şekilleneceğini işaret ediyor.