Talisca'nın evine verdiği 'gizemli sipariş' şaşkınlığa neden oldu

EVİNE SİPARİŞ VERDİ





Ancak Talisca'nın son hamleleri, ayrılık iddialarını adeta yalanlıyor. Brezilyalı futbolcu, uzun vadeli bir Fenerbahçe planı yaptığına işaret eden yatırımlara girişti: Evine özel bir rejenerasyon odası kurmayı tasarlayan yıldız, fizyoterapi ekipmanları ve recovery aletleri için sipariş verdi bile.



