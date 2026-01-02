Taraftarı sevindiren gelişme: Maaş indirimini kabul etti Fenerbahçe'de kalıyor

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları, Anderson Talisca'nın sözleşmesini uzatmak için oyuncu ile görüştü ve teklifini iletti. Anderson Talisca, Fenerbahçe'de çok mutlu olduğunu ve maaşında indirim yapıp takımda kalmak istediğini yapılan görüşmede ifade etti.