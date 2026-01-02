Yeni Şafak
Taraftarı sevindiren gelişme: Maaş indirimini kabul etti Fenerbahçe'de kalıyor

17:492/01/2026, Cuma
G: 2/01/2026, Cuma
Fenerbahçe'deki geleceği merak konusu olan Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca, sarı-lacivertlilerin maaş indirimi teklifini kabul etti. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe son dönemde form grafiğinde ciddi bir yükseliş gösteren Anderson Talisca için son noktayı koymak üzere. Sarı-lacivertlilerde yönetim ve teknik direktör Domenico Tedesco yaptıkları toplantıda sözleşme uzatmak için karşılıklı onay verdiler.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları, Anderson Talisca'nın sözleşmesini uzatmak için oyuncu ile görüştü ve teklifini iletti. Anderson Talisca, Fenerbahçe'de çok mutlu olduğunu ve maaşında indirim yapıp takımda kalmak istediğini yapılan görüşmede ifade etti.

Sarı-lacivertlilere 2024-2025 sezonunda Suudi Arabistan'ın Al-Nassr takımından transfer olan Brezilyalı yıldız, ilk sezonunda yüksek maaşı ve dengesiz performansı sebebiyle taraftarlarca eleştirilse de bu sezon başarılı bir grafik çiziyor.

Deneyimli oyuncu bu sezon 25 maça çıkarken, bu karşılaşmaların 17'sinde ilk 11 de şans buldu ve 14 gol 3 asist yapmayı başardı. 

