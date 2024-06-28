|
Spor

TFF paylaştı: Arda Güler'den dikkat çeken tahmin

11:06 - 28/06/2024 Cuma
Güncelleme: 11:19 - 28/06/2024 Cuma
Yeni Şafak

A Milli Futbol Takımı, EURO 2024'te gruptaki son maçında Çekya'yı 2-1 yenerek adını son 16 turuna yazdırdı. TFF'nin sosyal medyadan yayınladığı maçın hikayesi videosunda Arda Güler'in mücadele öncesi söylediği o sözler dikkat çekti.

1/ 6

Türkiye Futbol Federasyonu resmi YouTube hesabı, A Milli Takım'ın Çekya zaferinin öncesi ve sonrasını paylaştı.

2/ 6

TFF'nin yayınladığı maçın hikayesini anlatan görüntülerde, milli futbolcu Arda Güler karşılaşmanın skoruna dair tahminde bulunuyor.

3/ 6

Videoda Arda Güler'in Ferdi Kadıoğlu'na Çekya maçını kastederek "Yarın ne olur? Kazanır mıyız, berabere mi?" dediği görülüyor.

4/ 6

Ferdi Kadıoğlu ise, "Sence? Kaç kaç?" cevabını veriyor.

5/ 6

Bunun üzerine ise Arda Güler, "2-1" derken Ferdi Kadıoğlu ise "3-1" diyor.

6/ 6

Arda Güler'in, Çekya maçının sonucunu doğru tahmin ettiği bu görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

#Arda Güler
#Türkiye
#Çekya
40 dakika önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Gaziantep Liseleri Taban Puanları, Yüzdelik Dilimleri ve Kontenjanları (2024)