TFF paylaştı: Arda Güler'den dikkat çeken tahmin

A Milli Futbol Takımı, EURO 2024'te gruptaki son maçında Çekya'yı 2-1 yenerek adını son 16 turuna yazdırdı. TFF'nin sosyal medyadan yayınladığı maçın hikayesi videosunda Arda Güler'in mücadele öncesi söylediği o sözler dikkat çekti.
Türkiye Futbol Federasyonu resmi YouTube hesabı, A Milli Takım'ın Çekya zaferinin öncesi ve sonrasını paylaştı.
TFF'nin yayınladığı maçın hikayesini anlatan görüntülerde, milli futbolcu Arda Güler karşılaşmanın skoruna dair tahminde bulunuyor.
Videoda Arda Güler'in Ferdi Kadıoğlu'na Çekya maçını kastederek "Yarın ne olur? Kazanır mıyız, berabere mi?" dediği görülüyor.
Ferdi Kadıoğlu ise, "Sence? Kaç kaç?" cevabını veriyor.
Bunun üzerine ise Arda Güler, "2-1" derken Ferdi Kadıoğlu ise "3-1" diyor.
Arda Güler'in, Çekya maçının sonucunu doğru tahmin ettiği bu görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı.