Thomas Reis için flaş iddia: Bundesliga’nın köklü kulübü onu istiyor

08:1712/11/2025, Çarşamba
G: 12/11/2025, Çarşamba
Samsunspor’da iki sezonda gösterdiği istikrarlı performansla dev kulüplerin radarına giren başarılı teknik direktör Thomas Reis için flaş bir iddia gündeme geldi. Bundesliga’nın köklü kulübü, 52 yaşındaki Alman çalıştırıcıyı adayları arasına aldı.

Samsunspor'da başarılı performansıyla dikkat çeken teknik direktör Thomas Reis, Almanya'dan talip çıktı.

Sky Sport Deutschland'ın haberine göre, Bundesliga temsilcisi Wolfsburg, 52 yaşındaki Alman teknik adamı gündemine aldı.

Wolfsburg'un teknik direktör adayları arasında yer alan Thomas Reis'in Samsunspor ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.




200 BİN EURO SERBEST KALMA BEDELİ


Anlaşmada 1 yıllık opsiyon maddesi bulunurken, sözleşmesinde 200 bin Euro'luk serbest kalma bedeli olduğu kaydedildi.


BU SEZON PERFORMANSI


Thomas Reis, bu sezon Trendyol Süper Lig'de Samsunspor'un başında çıktığı 12 maçta 1 kez mağlup oldu. (6G,1M,5B)

Öte yandan UEFA Konferans Ligi'nde ise 3'te 3 yaptı.

