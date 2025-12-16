Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Tolunay Kafkas golcünün ismini verdi: Fenerbahçe'ye yakışır

Tolunay Kafkas golcünün ismini verdi: Fenerbahçe'ye yakışır

10:1016/12/2025, mardi
G: 16/12/2025, mardi
Diğer
Sonraki haber

Yorumculuk yapan teknik direktör Tolunay Kafkas, Fenerbahçe’nin üst düzey bir santrfora ihtiyacı olduğunu vurgulayarak, sarı-lacivertliler için düşündüğü yıldız oyuncunun adını açıkladı.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında TÜMOSAN Konyaspor’u 4-0 yendi.

Karşılaşmayı yayıncı kuruluşta yorumlayan teknik direktör Tolunay Kafkas, Fenerbahçe’nin mevcut oyun yapısı hakkında konuştu. Kafkas, Süper Lig’in dinamiklerine uygun bir forvet transferinin takımın seviyesini yukarı çekeceğini dile getirdi.

Tolunay Kafkas, santrfor ihtiyacını net sözlerle ifade ederken şu değerlendirmeyi yaptı:


"Bence Fenerbahçe'nin ligin kimyasına uygun üst düzey bir santrafora ihtiyacı var. Benim aklıma ilk gelen isim Romelu Lukaku. Bence Fenerbahçe'ye çok yakışır. Ayrıca bir de kenar oyuncusuna ihtiyacı var."

Belçikalı golcü Romelu Lukaku, geçtiğimiz yaz transfer döneminde Chelsea’den 30 milyon euro bonservis bedeliyle Napoli’ye transfer olmuştu. Tecrübeli santrfor, İtalyan ekibiyle çıktığı 38 maçta 14 gol atıp 11 asist kaydetti.

#Fenerbahçe
#Tolunay Kafkas
#Romelu Lukaku
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
2. ARA TATİL TARİHLERİ 2025: 2. dönem ara tatil ne zaman yapılacak, tarihler açıklandı mı?