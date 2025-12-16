Tolunay Kafkas golcünün ismini verdi: Fenerbahçe'ye yakışır

Tolunay Kafkas, santrfor ihtiyacını net sözlerle ifade ederken şu değerlendirmeyi yaptı:





"Bence Fenerbahçe'nin ligin kimyasına uygun üst düzey bir santrafora ihtiyacı var. Benim aklıma ilk gelen isim Romelu Lukaku. Bence Fenerbahçe'ye çok yakışır. Ayrıca bir de kenar oyuncusuna ihtiyacı var."