Tolunay Kafkas golcünün ismini verdi: Fenerbahçe'ye yakışır

Yorumculuk yapan teknik direktör Tolunay Kafkas, Fenerbahçe’nin üst düzey bir santrfora ihtiyacı olduğunu vurgulayarak, sarı-lacivertliler için düşündüğü yıldız oyuncunun adını açıkladı.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında TÜMOSAN Konyaspor’u 4-0 yendi.
Karşılaşmayı yayıncı kuruluşta yorumlayan teknik direktör Tolunay Kafkas, Fenerbahçe’nin mevcut oyun yapısı hakkında konuştu. Kafkas, Süper Lig’in dinamiklerine uygun bir forvet transferinin takımın seviyesini yukarı çekeceğini dile getirdi.
Tolunay Kafkas, santrfor ihtiyacını net sözlerle ifade ederken şu değerlendirmeyi yaptı:
"Bence Fenerbahçe'nin ligin kimyasına uygun üst düzey bir santrafora ihtiyacı var. Benim aklıma ilk gelen isim Romelu Lukaku. Bence Fenerbahçe'ye çok yakışır. Ayrıca bir de kenar oyuncusuna ihtiyacı var."
Belçikalı golcü Romelu Lukaku, geçtiğimiz yaz transfer döneminde Chelsea’den 30 milyon euro bonservis bedeliyle Napoli’ye transfer olmuştu. Tecrübeli santrfor, İtalyan ekibiyle çıktığı 38 maçta 14 gol atıp 11 asist kaydetti.